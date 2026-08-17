Cuando empieza La Vuelta Ciclista a España 2026: fechas importantes y etapa reina

Tadej Pogacar será el gran protagonista de La Vuelta a España 2026, que arranca este sábado 22 de agosto en el Principado de Mónaco y finaliza el próximo 13 de septiembre en Granada. El ciclista esloveno, que viene de ganar su quinto Tour de Francia, regresa siete años después a la ronda española con el objetivo de conquistar la gran vuelta que falta en su palmarés. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre La Vuelta a España 2026.

La Vuelta a España 2026 se viste de gala para recibir a un Tadej Pogacar que será la gran estrella de la carrera de esta edición, que se disputa entre el 22 de agosto y el 13 de septiembre. Esta será una de las ediciones más especiales de la ronda española, ya que su final será en la ciudad de Granada debido a que ese fin de semana se celebra el Gran Premio de España en la ciudad de Madrid. Por logística, en su día se decidió trasladar el fin de carrera a esta histórica ciudad española.

Así que en Granada Tadej Pogacar busca subir a lo más alto del podio en la única gran carrera que falta en su palmarés. El ciclista esloveno llega a la ronda española convertido en uno de los mejores de todos los tiempos después de ganar su quinto Tour de Francia, en el que dio una exhibición y dejó sentenciado en apenas una semana. Primoz Roglic, Enric Mas, Wout van Aert o Joao Almeida son otras grandes figuras que estarán presentes en La Vuelta 2026.

Qué día empieza La Vuelta a España

La Vuelta a España 2026 comenzará este sábado 22 de agosto en el Principado de Mónaco. Esta primera etapa será una contrarreloj individual de 9,6 kilómetros que se desarrollará por las calles de la ciudad y el circuito que suelen recorrer los mejores pilotos del mundo en el Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1.

En esta edición de La Vuelta, la organización ha decidido evitar el norte y toda la carrera se desarrollará entre la costa mediterránea y Andalucía. Se estructurará de la siguiente manera:

4 etapas onduladas

1 etapa ondulada con final en alto

4 etapas llanas

4 etapas de media montaña

6 etapas de montaña

2 contrarrelojes individuales

2 días de descanso

Cuándo es la etapa reina de La Vuelta Ciclista a España 2026

La etapa reina de La Vuelta a España 2026 se celebrará el próximo 12 de septiembre y será la penúltima etapa de la carrera, que un día después tendrá su punto final en Granada. Esta etapa reina saldrá de La Calahorra para terminar en el inédito Collado Alguacil. En un principio estaba previsto que, antes de llegar al final de la etapa, el pelotón subiera el Alto de Hazallanas, pero una serie de desprendimientos en la carretera han obligado a la organización a reconducir y sustituirlo por el puerto de El Duque, además de apostar por una doble subida a El Purche.

Qué día termina La Vuelta Ciclista a España 2026

La Vuelta a España 2026 finalizará el domingo 13 de septiembre con una etapa llana de 99 kilómetros que saldrá desde el Carrefour de Granada y tendrá su punto final en la meta que se habilitará en el Paseo del Salón, junto al río Genil.