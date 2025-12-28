España se prepara y no hay vuelta atrás: el fenómeno que llega en 2026 y que afectará a estas zonas

Este fenómeno que llega en 2026 y que afectará a estas zonas son especialmente destacadas por lo que puede pasar en España. No hay vuelta atrás para vivir unos días en los que quizás tendremos que empezar a ver llegar un giro radical que hasta la fecha no sabíamos. Será el momento de empezar a pensar en algunos elementos que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración.

Este tipo de detalles que llegan pueden acabar de darnos algunas peculiaridades que, sin duda alguna, deberemos empezar a tener en cuenta. Será el momento de saber qué podemos conseguir con la ayuda de estos expertos que nos hacen prepararnos para lo peor. Con ciertos detalles que vamos a vivir en breve, el tiempo puede darnos más de una sorpresa que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estas próximas jornadas que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar. La ciencia nos indica que llega el momento más esperado de un 2026 con determinadas sorpresas, hay una fecha que debes tener en consideración, antes que nada.

No hay vuelta atrás para lo que se prepara en España

España será una de las zonas del mundo que se está empezando a preparar para un acontecimiento histórico que puede cambiarlo todo. Estamos a las puertas de unos días en los que quizás estaremos muy pendientes de un cielo que traerá destacadas novedades.

Sin duda alguna, podremos empezar a tener en este tupo de detalles que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha puede acabar convirtiéndose en un plus de buenas sensaciones. El cielo parece que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada.

Son tiempos de apostar claramente por un cambio que puede darnos un espectáculo de esos que no se olvidan. Un momento histórico que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos.

Es momento de apostar claramente por un giro radical que llega de una forma que tocará empezar a visualizar. En 2026 España será una de las zonas más populares del momento, con ciertas peculiaridades que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que la astronomía es coloca en el centro de este evento.

Este es el fenómeno que llegará en 2026

Este 2026 llegará un fenómeno que afectara España, la pondrá en el ojo del huracán debido a ser el punto que ocupa este tipo de detalles que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en mente.

Tal y como nos explican los expertos del Instituto Geográfico Nacional: «Durante el atardecer del miércoles 12 de agosto de 2026 tendrá lugar el primer eclipse total de Sol visible desde la península Ibérica en más de un siglo. La franja de totalidad de este eclipse cruzará España de oeste a este y pasará por numerosas capitales de provincia desde A Coruña hasta Palma, incluyendo Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza y València. España está situada al final de la franja de totalidad, por lo que esta sucederá cuando el Sol se esté poniendo muy cerca del horizonte. Ello obligará a observar el eclipse desde un lugar con buena visibilidad hacia el oeste. Al suceder en verano, las probabilidades de tener un cielo despejado son altas en una gran parte del país. Para realizar una observación segura del eclipse consultar la página de precauciones. En la imagen anterior se puede ver el recorrido de la franja en la que será visible el eclipse total, junto con las duraciones de la totalidad. Además, se indica el porcentaje de oscurecimiento en las zonas en las que el eclipse será visible sólo como parcial. En la pestaña “Desde las capitales de provincia” se puede consultar la evolución del eclipse en cada una de ellas, tanto en los casos en los que se alcanza la totalidad como en los casos de eclipse parcial. Tras el eclipse de agosto de 2026, el siguiente eclipse solar visible como total en España tendrá lugar el 2 de agosto de 2027, seguido de otro anular el 26 de enero del año siguiente, que completará la triada de eclipses ibéricos de 2026-2028. No será posible observar otro eclipse solar total desde España hasta 2053».

Siguiendo con la misma explicación: «El eclipse será visible como parcial en el norte de Norteamérica, gran parte de Europa y el oeste de África. Comenzará a las 17 y 34 minutos (hora oficial en península e Illes Balears) en el mar de Bering y terminará a las 21 horas y 58 minutos en el océano Atlántico. La duración total del fenómeno será de 264 minutos (algo menos de 4 horas y media). La franja de totalidad atravesará el océano Ártico, el noreste de Groenlandia y el extremo oeste de Islandia, cruzará el océano Atlántico y se adentrará en la península Ibérica cruzándola de oeste a este y pasasando por numerosas capitales de provincia desde A Coruña hasta Palma, incluyendo León, Bilbao, Zaragoza y València. El máximo del eclipse se producirá a las 19h 46m (hora oficial en península y Baleares) cerca de Islandia, siendo la duración máxima de la totalidad de 2 minutos y 18 segundos. En la siguiente animación se puede ver el recorrido completo del eclipse. Los tiempos corresponden a la hora oficial peninsular. En España el eclipse se verá como total en casi toda la mitad norte peninsular, mientras que en la mitad sur se podrá ver como parcial.El primer lugar donde será visible será Galicia. En A Coruña el eclipse comenzará a las 19h 31m, tendrá su máximo a las 20h 28m y finalizará a las 21h 22m , unos minutos antes de la puesta de sol, siendo la duración de la totalidad de 76 segundos, con el Sol a una altura de 12 grados. En Burgos el eclipse comenzará a las 19h 33m, tendrá su máximo a las 20h 29m y la puesta de Sol se producirá a las 21h 20m, unos minutos antes de que finalice el eclipse, siendo la duración de la totalidad de 104 segundos, con el Sol a una altura de 8 grados. Para más información sobre el eclipse en cada municipio visitar la pestaña de tablas».