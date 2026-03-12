La NASA lo confirma: lanzará el 1 de abril la misión Artemis II con cuatro astronautas rumbo a la Luna

La NASA ha anunciado que intentará lanzar la misión Artemis II hacia la órbita lunar el próximo 1 de abril, después de haber solucionado los fallos que obligaron a aplazar el despegue en febrero y tras evaluar los desafíos durante la revisión de preparación para el vuelo.

«Estamos en camino de un lanzamiento como muy pronto el 1 de abril y estamos trabajando para lograr esa fecha», dijo en una rueda de prensa la viceadministradora asociada de la NASA, Lori Glaze.

Artemis II transportará a cuatro astronautas hasta la órbita de la Luna, en lo que supondrá el mayor acercamiento del ser humano al satélite en más de medio siglo.

El traslado del cohete hasta la plataforma de lanzamiento está previsto para el 19 de marzo, ha añadido Glaze, un día después de que los miembros de la misión inicien la cuarentena obligatoria en las instalaciones de la agencia espacial en Houston (Texas).

Los astronautas que integran Artemis II son Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen. El 27 de marzo viajarán al Centro Espacial Kennedy, en Florida, desde donde se realizará el lanzamiento.

El despegue estaba inicialmente programado para febrero, pero fue pospuesto debido a problemas en el suministro de helio de la nave cuando ya se encontraba en la plataforma, lo que obligó a desmontar tanto el cohete como la cápsula.

Según explicó la semana pasada la agencia espacial, el problema se debió a un sello en el mecanismo de desconexión rápida —por donde fluye el helio desde los sistemas terrestres hacia el cohete— que impedía el paso correcto del combustible.

«Uno de los sellos a veces se salía de su lugar y bloqueaba el flujo a través del conector rápido. Terminamos quitando ese sello y reforzando otro que sería menos susceptible a ese fenómeno», ha explicado el presidente del equipo de gestión de la misión, John Honeycutt.

Riesgos de la misión

Sobre los riesgos del vuelo, los expertos de la NASA han coincidido en que la misión «no está exenta de riesgos» y que es posible que en algunos momentos el desarrollo no sea el ideal, aunque han subrayado que han hecho «todo lo posible para reducir» esa probabilidad.

«No es el primer vuelo, pero tampoco estamos en una cadencia regular, por lo que definitivamente tenemos un riesgo significativamente mayor que en una misión con un sistema de vuelo que está volando todo el tiempo», ha manifestado Glaze.

El programa Artemis tiene como objetivo llevar de nuevo al ser humano a la Luna. Según el calendario actualizado de la NASA, ese regreso no se produciría antes de 2028 con la misión Artemis IV, tras los últimos ajustes realizados en el cronograma.