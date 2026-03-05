La NASA empieza una misión secreta para resolver el enigma que lleva años atormentando a los científicos

En el espacio exterior, más allá de lo que las personas pueden percibir, una búsqueda meticulosa apunta a resolver uno de los mayores enigmas científicos. La nave espacial NASA Pandora fue lanzada con una tarea extremadamente precisa: analizar las atmósferas de planetas ubicados fuera de nuestro sistema solar, conocidos como exoplanetas. Estudiará al menos 20 sistemas planetarios durante su primer año, observando cada uno en múltiples ocasiones y en períodos extendidos.

Pandora busca observar los llamados tránsitos, momentos en los que un planeta pasa frente a su estrella. En este proceso, una pequeña fracción de la luz estelar atraviesa la atmósfera del planeta, lo que deja unas señales químicas únicas. Es ahí donde surge el desafío: habrá que distinguir si provienen de la estrella o vienen del planeta.

La luz que captan los telescopios no es tan simple como se cree. Las estrellas no son superficies uniformes; presentan regiones más brillantes y otras más oscuras que cambian de manera constante. Estas variaciones pueden imitar o distorsionar las señales químicas que los científicos de la NASA buscan. Pandora fue creada para resolver este problema. Su tecnología permite observar simultáneamente en luz visible e infrarroja cercana, lo que ayudará a separar las señales reales de las engañosas.

Más cerca de responder a la pregunta

Pandora representa un cambio en la forma de hacer ciencia espacial. Es la primera misión del programa Pioneros en Astrofísica de la NASA, que busca obtener resultados significativos con presupuestos más reducidos. Cuando llegue a la órbita terrestre, la nave comenzará una fase de puesta en marcha antes de iniciar su misión principal.

Los datos recopilados serán públicos, por lo que cualquiera podrá analizarlos. Además, sus resultados ayudarán a interpretar observaciones de telescopios como Kepler y James Webb, y servirán como guía para futuras exploraciones.

Tecnología de última generación

La nave de la NASA va acompañada de dos pequeños pero poderosos satélites, BlackCAT y SPARCS. Aunque su tamaño es comparable al de una caja de zapatos, su impacto científico podría ser enorme. BlackCAT está diseñado para detectar fenómenos cósmicos extremos, como explosiones de alta energía en el universo temprano. Por su parte, SPARCS se enfoca en estudiar la actividad de estrellas pequeñas y cómo esta afecta a los planetas que las orbitan.

Estas misiones forman parte de una estrategia más grande: utilizar CubeSats, pequeños satélites de bajo costo, para explorar el espacio de manera más flexible y accesible.