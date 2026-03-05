Según la ciencia, los zurdos deberían haber desaparecido pero la evolución cambió todo y los hizo más competitivos que el resto

La evolución es la supervivencia del más fuerte, o mejor dicho, del que mejor se adapta. En un mundo hecho para las personas diestras, ya que son el 90% de los habitantes a nivel mundial, ¿cómo es posible que la evolución humana, en un recorrido de milenios, no haya erradicado la zurdera de la especie? ¿Cómo se han perdurado los zurdos generación tras generación esquivando a la evolución?

La respuesta está en la propia teoría de la evolución: las personas zurdas han necesitado adaptarse constantemente a las tareas más sencillas del día a día desde que el hombre es hombre. Además, dentro del conflicto más prehistórico, ser zurdo otorgaba una ventaja inesperada en el combate cuerpo a cuerpo: el diestro nunca se esperaba un ataque desde el lado izquierdo del oponente, por lo que dentro de las disputas físicas, el zurdo tenía una considerable ventaja de salir vencedor, modificando así su perfil psicológico para buscar este tipo de situaciones.

Según un estudio, los diestros presentan claras ventajas en cooperación, mientras que los zurdos, por la necesidad de amoldarse al 90% restante de la población, son más competitivos. Esta relación entre competitividad y cooperación forma el equilibrio perfecto para el funcionamiento correcto de una sociedad.

Mientras que la gran mayoría diestra es sinónimo de cooperación social y estandarización en las técnicas y herramientas de trabajo. La minoría zurda otorga el porcentaje necesario de diferencia para que crezca la competitividad y aflore la creatividad. Al necesitar distintos métodos y herramientas para realizar la misma acción —por ser diferente—, nacen nuevas ideas que nunca hubieran salido del 90% restante de la población.

Por lo tanto, los zurdos no son una anomalía o fallo del sistema de evolución. Todo lo contrario, se trata de uno de los más brillantes mecanismos evolutivos que ha provocado un perfecto equilibrio en nuestra sociedad.