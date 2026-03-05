Pavor entre los expertos: crean una cara robótica con piel humana como en ‘Blade Runner’ y no lo vimos venir

Crean una cara robótica con piel humana como en Blade Runner y no la vimos venir llega pavor entre los expertos. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en este futuro incierto en el que todo puede acabar convertido en un cambio de tendencia que puede ser ese detalle que realmente nos acompañará en estos días. Unos expertos que no dudan en lanzar una advertencia en estos días en los que realmente cada detalle contará.

Estamos viendo una especie de película de ciencia ficción que acabará siendo una dura realidad.

Los expertos entran en pánico

El pánico se extiende entre los expertos que no dudan en darnos una serie de peculiaridades ante un giro radical que puede ser esencial.

Los robots pueden darnos más de una sorpresa en estos días. Los cada vez más humanos seres creados por el propio hombre.

La parte más elevada de la tecnología actual se centra en el ser humano, no sólo en crear algunos elementos que pueden convertirse en la antesala de un cambio de tendencia.

Una tecnología propia de Blade Runner que puede sorprendernos en muchos sentidos.

Crean una cara robótica como la de Blade Runner

La de Blade Runner es una de esas películas que podemos empezar a ver llegar de una forma que quizás nos acabará sorpresa inesperada. Una situación que puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra alegría inesperada, en estos días en los que podemos ser parte de una película de ciencia ficción.

Tal y como nos explican desde un artículo publicado por la revista Cell Press: «El equivalente de piel, un modelo de piel viva compuesto por células y matriz extracelular, posee el potencial de ser un material de cobertura ideal para robots debido a sus funcionalidades biológicas. Para emplear equivalentes de piel como materiales de cobertura para robots, se requiere un método seguro para unirlos a la estructura subyacente. En este estudio, desarrollamos y caracterizamos anclajes de tipo perforación inspirados en la estructura de los ligamentos de la piel como una técnica para adherir eficazmente los equivalentes de la piel a las superficies robóticas. Para mostrar la versatilidad de los anclajes de tipo perforación en aplicaciones de cobertura tridimensional (3D), cubrimos un molde facial 3D con una estructura de superficie intrincada con piel equivalente utilizando anclajes de tipo perforación. Además, construimos una cara robótica cubierta con el equivalente de la dermis, capaz de expresar sonrisas, con accionamiento a través de anclas de tipo perforación. Con los resultados anteriores, esta investigación introduce un enfoque para adherirse y accionar los equivalentes de la piel con anclajes de tipo perforación, lo que potencialmente contribuye a los avances en la robótica biohíbrida».

Siguiendo con la misma explicación: «La fijación de la piel utilizando anclajes de tipo perforación se logra mediante el gel de colágeno gelatinizado introducido en el interior del ancla. El proceso de anclaje puede fallar cuando el gel de colágeno no penetra en el interior del anclaje de tipo perforación o cuando las burbujas de aire interrumpen el tejido interno durante la gelificación. En los casos en que los anclajes no son fácilmente accesibles, se vuelve difícil introducir directamente el gel en el interior del ancla, lo que hace que la técnica de anclaje sea poco práctica. Para abordar este problema, demostramos que el tratamiento con plasma puede hacer que el dispositivo sea hidrofílico y mejorar la penetración del gel en el interior del ancla. Inicialmente evaluamos la mejora en la capacidad de humedecer sometiendo la superficie del dispositivo impreso en 3D a un tratamiento con plasma. Las figuras 2A y 2B muestran una comparación de los ángulos de contacto de colágeno en el dispositivo con y sin tratamiento con plasma, mientras que las figuras 2C y 2D ilustran una comparación del área de propagación del colágeno. En muestras sin tratamiento de hidrofilización, el ángulo de contacto promedio de colágeno fue de 37,9° y el área de colágeno fue de 18,0 mm2. Por el contrario, para las muestras sometidas a tratamiento con plasma, el ángulo de contacto de colágeno se redujo a 15,6°, y el área de colágeno aumentó a 38,2 mm2. Estos resultados demuestran que el tratamiento con plasma empleado en este estudio ha mejorado con éxito la capacidad de humedad del dispositivo».