La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio ha publicado una serie de imágenes que muestran la evolución de las explotaciones agrícolas en la cuenca de Wadi As-Sirhan, captadas por satélites Landsat en 1987, 1991, 2000 y 2012. En el contexto de esta investigación, la NASA ha hallado unos círculos verdes perfectamente geométricos en el desierto de Al Nafud, en el norte de Arabia Saudí. En un principio, surgieron todo tipo de teorías para explicar su existencia, incluyendo señales extraterrestres; sin embargo, estos «anillos» no están ahí por casualidad.

En un pasado más templado, hace unos 20.000 años, el agua llenó acuíferos que actualmente están enterrados profundamente bajo el desierto. Ahora, se están perforando pozos en roca sedimentaria tratando de encontrar estas fuentes de agua subterráneas; según las estimaciones, los científicos creen que el volumen de agua que se encuentra debajo de la arena del desierto oscila entre 252 y 870 kilómetros cúbicos, y sólo será rentable extraerla durante unos 50 años.

Los círculos misteriosos en un desierto de Arabia Saudí

Los «anillos» se encuentran en en el oasis de Jubbah, una zona que hace miles de años estaba cubierta por lagos. En este escenario, los científicos de la NASA explican que los círculos hallados en el desierto de Arabia Saudí son en realidad campos agrícolas circulares que utilizan un sistema conocido como riego por pivote central. Cada círculo, que puede llegar a medir un kilómetro, tiene un pozo central que extrae agua de acuíferos subterráneos. Un brazo mecánico articulado gira alrededor del mismo, distribuyendo agua y nutrientes para que los cultivos de trigo o alfalfa puedan crecer en uno de los lugares más secos del mundo.

Al oeste del oasis se encuentra el Jabal Umm Sinman, una montaña de más de 1.200 metros. Según los análisis de la NASA, este relieve genera una sombra de viento que frena el avance de las dunas y ayuda a preservar el equilibrio ambiental del oasis. Las imágenes captadas por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio también muestran miles de grabados rupestres cuyo origen se remonta a hace al menos 10.000 años, reconocidos como Patrimonio Mundial por la OCU.

«Durante los últimos 24 años, ha aprovechado reservas ocultas de agua para cultivar trigo y otros cultivos en el desierto de Siria. Esta serie temporal de datos muestra imágenes adquiridas por tres satélites Landsat diferentes operados por la NASA y el Servicio Geológico de los Estados Unidos.

Los campos verdes que salpican el desierto utilizan agua que en parte quedó atrapada durante la última Edad de Hielo. Además del agua de lluvia que cayó durante varios cientos de miles de años, esta agua fósil llenó acuíferos que ahora están enterrados a gran profundidad bajo las arenas movedizas del desierto. Arabia Saudita alcanza estos ríos y lagos subterráneos perforando el suelo del desierto, irrigando directamente los campos con un sistema de aspersión circular. Esta técnica se denomina riego por pivote central.

Debido a que la lluvia en esta zona es ahora de solo unos pocos centímetros (aproximadamente una pulgada) al año, el agua aquí es un recurso no renovable. Aunque nadie sabe cuánta agua hay bajo el desierto, los hidrólogos estiman que solo será económicamente viable bombear agua durante unos 50 años.

En esta serie de cuatro imágenes Landsat, los campos agrícolas tienen aproximadamente un kilómetro de ancho. Las imágenes fueron creadas utilizando luz reflejada de las porciones de infrarrojo de onda corta, infrarrojo cercano y verde del espectro electromagnético. Usando esta combinación de longitudes de onda, la vegetación saludable aparece de color verde brillante, mientras que la vegetación seca aparece de color naranja. El suelo desnudo es de un rosa oscuro, y las áreas urbanas, como la ciudad de Tubarjal en la parte superior de cada imagen, tienen un tono púrpura.

Landsat 4 fue lanzado en 1982 y proporcionó datos científicos durante 11 años hasta 1993. La NASA lanzó Landsat 5 en 1984 y funcionó durante un récord de 28 años, enviando lo que probablemente fueron sus últimos datos en 2011. Landsat 7 aún está en funcionamiento; fue lanzado en 1999. Los datos de estos y otros satélites Landsat han sido fundamentales para aumentar nuestra comprensión de la salud de los bosques, los daños causados por tormentas, las tendencias agrícolas, el crecimiento urbano y muchos otros cambios en curso en nuestras tierras.

La NASA y el Departamento del Interior de los Estados Unidos, a través del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), gestionan conjuntamente Landsat, y el USGS conserva un archivo de 40 años de imágenes Landsat que están disponibles gratuitamente en Internet», explican desde la NASA sobre los círculos hallados en el desierto de Arabia Saudí.

En 2006, el país tenía 2,4 kilómetros cúbicos de recursos renovables de agua dulce en la superficie, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Por otro lado, el volumen de agua utilizado para la agricultura en el desierto se triplicó, pasando de unos 6,8 kilómetros cúbicos en 1980 a unos 21 kilómetros cúbicos en 2006.