No hay que dramatizar aún, pero han detectado por 1ª vez actividad hidrotermal en el volcán submarino de Canarias

Tras una larga investigación de casi diez años, un equipo científico español del IEO-CSIC acaba de confirmar un hallazgo histórico en las profundidades del Atlántico. Según han publicado en la revista Bulletin of Volcanology, el volcán submarino Enmedio, situado entre las islas de Tenerife y Gran Canaria, presenta indicios claros de vida geológica activa.

Este volcán submarino, cuya cima reposa a unos 1.625 metros de profundidad, muestra por primera vez una actividad hidrotermal multidisciplinar. Este descubrimiento permitió ver emisiones de fluidos calientes y minerales que alteran el ecosistema del océano profundo. Los investigadores, mediante el uso de los buques Ángeles Alvariño y Sarmiento de Gamboa, han logrado mapear la estructura.

El estudio, que se basó en datos recopilados entre 2015 y 2024, descarta que se trate de un proceso eruptivo inminente.

¿Qué significa que haya actividad hidrotermal en este volcán submarino?

La actividad hidrotermal en el volcán submarino de Enmedio consiste en la circulación de fluidos calientes que emergen del interior de la corteza terrestre tras entrar en contacto con el calor magmático. Tal y como explica el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en su reciente informe, no hay rastro de magma fresco saliendo al exterior, sino de agua marina que se infiltra por las grietas, se calienta y vuelve a salir cargada de minerales.

Este proceso resulta vital porque inyecta nutrientes como el amonio, que en este punto concreto llega a cuadriplicar los niveles normales, lo que favorece el desarrollo de comunidades de procariotas y otros microorganismos.

Enmedio tiene una fractura principal que lo atraviesa de norte a sur y una depresión con forma de media luna. Estas grietas sirven de chimeneas naturales para estos escapes. En estas zonas, la temperatura del agua registra un incremento de hasta 0,53 °C respecto al entorno circundante. Además, las rocas extraídas mediante dragados presentan costras de oxihidróxidos de hierro, una señal de que el sistema de calefacción central del volcán sigue funcionando.

Los detalles técnicos del volcán de Enmedio

Este volcán submarino de Canarias posee unas dimensiones imponentes que el equipo del proyecto VULCANA ha analizado al detalle:

Una base de 3,5 kilómetros de diámetro.

de diámetro. Una altura que oscila entre los 560 y 730 metros sobre el lecho marino.

sobre el lecho marino. Presencia de al menos 20 relieves volcánicos menores en sus alrededores.

menores en sus alrededores. Profundidades que alcanzan los 2.350 metros en sus zonas más bajas.

en sus zonas más bajas. Está ubicado a unos 25 kilómetros de Tenerife y 36 kilómetros de Gran Canaria, de ahí su nombre «Enmedio».

¿Cómo impacta este volcán en el ecosistema marino?

Lejos de ser un peligro, este volcán submarino es una especie de motor biogeoquímico. El estudio destaca que las anomalías físicas y químicas detectadas, como el aumento de la turbidez y la inestabilidad en la columna de agua, son consecuencias directas de la expulsión de estos fluidos.

Además, la presencia de texturas filamentosas biogénicas en las muestras de fragmentos o rocas confirma que la vida microscópica aprovecha estas emisiones para prosperar en un entorno donde la luz solar jamás llega. Es increíble pensar que este tipo de sistemas representa el 85% de la producción volcánica del planeta, aunque su estudio resulte complejo por la presión y la oscuridad de las profundidades.

«Este tipo de volcanes, que representan la mayor parte del volcanismo del planeta, desempeña un papel relevante en los ciclos globales de nutrientes, en la biodiversidad marina y en el funcionamiento del océano profundo», apuntan los especialistas.

La confirmación de la actividad hidrotermal de Enmedio permite separar los procesos geológicos de fondo de otros eventos sísmicos recientes. Los científicos aclaran que estos datos no guardan relación alguna con los terremotos detectados últimamente en las Cañadas del Teide. Se trata de un fenómeno crónico y estable que ayuda a comprender cómo se reciclan los nutrientes en el mar.