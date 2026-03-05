El beso de la muerte: las mantis invasoras seducen a los machos de Europa y luego los devoran para acabar con la especie

Un estudio publicado en el Journal of Orthoptera Research señala que la Hierodula tenuidentata y la Hierodula patellifera, dos especies de mantis asiáticas, se han convertido oficialmente en especies exóticas invasoras (IAS). La investigación, dirigida por Roberto Battiston desde el Museo di Archeologia e Scienze Naturali «G. Zannato», en la región italiana del Véneto, advierte de que estas mantis llevan aproximadamente una década asentadas en Europa. Sin embargo, su expansión se ha acelerado en los últimos años.

«El cambio climático está favoreciendo su avance hacia el norte», explica Battiston. Estas mantis representan una amenaza directa para las especies autóctonas, ya que atraen a los machos locales para aparearse y, en muchos casos, los devoran, lo que contribuye al declive de las poblaciones nativas. También se alimentan de fauna local, incluidos polinizadores esenciales como abejas melíferas, lagartijas y ranas arborícolas. Asimismo, el estudio señala que los gatos domésticos son los principales depredadores vertebrados de estas mantis invasoras, causantes del 45% de los casos de depredación documentados.

Invasión de dos especies de mantis asiáticas en Europa

Las mantis asiáticas Hierodula tenuidentata y Hierodula patellifera son especies exóticas que se han expandido rápidamente en los últimos años por el Mediterráneo y Europa continental, especialmente en hábitats urbanos y suburbanos, aunque su carácter invasor todavía es objeto de debate. Este estudio investigó por primera vez el conjunto inicial de impactos de estas especies en los ecosistemas europeos, analizando su prolificidad y potencial reproductivo (con posibles consecuencias para las mantis nativas), así como la presencia de interacciones positivas y negativas con otras especies, tanto como presas como depredadores, además de otros comportamientos que podrían generar impactos ecológicos.

Los datos de laboratorio muestran una alta producción reproductiva. En promedio, H. tenuidentata produce alrededor de 209 ninfas por ooteca, aproximadamente el doble que la mantis europea Mantis religiosa. Además, se observó una baja tasa de canibalismo en las primeras fases de desarrollo, lo que favorece un crecimiento poblacional rápido y competitivo.

Las pruebas de comportamiento también revelaron interferencia reproductiva. Los machos de M. religiosa se sienten atraídos por las hembras de Hierodula, pero al acercarse son capturados y devorados por ellas. Este fenómeno, descrito como una «atracción fatal», podría reducir el éxito reproductivo de las especies nativas.

Por otro lado, se ha confirmado la depredación de Hierodula sobre una amplia variedad de especies nativas, desde polinizadores hasta pequeños vertebrados. Entre estos se incluyen especies protegidas por la legislación europea, como el lagarto Podarcis muralis y la rana Hyla perrini.

Las mantis del género Hierodula se alimentan de numerosos grupos de insectos. En ocasiones también compiten con mantis nativas e incluso con otros depredadores, como los avispones, que se han identificado como sus principales depredadores naturales. Su capacidad para adaptarse a entornos modificados por el ser humano, utilizando refugios artificiales y hábitats urbanos, demuestra una gran flexibilidad ecológica.

«Las pruebas recogidas en los análisis presentados aquí muestran que las dos mantis asiáticas Hierodula tenuidentata y Hierodula patellifera pueden considerarse depredadores exóticos de rápido crecimiento, con gran flexibilidad de comportamiento y carácter invasor, con impactos medibles en las comunidades de artrópodos y vertebrados del Mediterráneo y de Europa continental.

Su potencial para aumentar rápidamente en número es evidente y está respaldado experimentalmente. En condiciones controladas de laboratorio, de las ootecas de H. tenuidentata nacieron en promedio 209 ninfas de primer estadio, aproximadamente el doble de la productividad documentada para la mantis nativa Mantis religiosa. Además, en las primeras etapas de vida de esta especie asiática se observó una tasa muy baja de canibalismo.

Una producción reproductiva tan elevada sugiere una tasa intrínseca de crecimiento muy pronunciada, lo que crea las condiciones para que estas mantis alcancen una dominancia numérica local en apenas unos pocos ciclos reproductivos», explican los investigadores.

La aparición de nuevas dinámicas en Europa se produce principalmente en centros urbanos y zonas periurbanas, donde estas especies conviven en ambientes artificiales y la separación de nichos no siempre es posible. Por ello, los resultados de este estudio deben considerarse relevantes para comprender el desarrollo de las interacciones entre ambas especies, especialmente en territorios fuertemente antropizados como el norte de Italia y otras áreas europeas. La convergencia de características como alta fecundidad, gran plasticidad conductual, dieta amplia y engaño sexual interespecífico sugiere que las especies del género Hierodula podrían reproducir o incluso superar estos impactos en Europa.

En conjunto, los resultados cumplen varios criterios clave de invasividad biológica establecidos por la Unión Europea y por la International Union for Conservation of Nature (IUCN). Entre ellos se encuentran: una producción reproductiva excepcionalmente alta, interferencia reproductiva demostrable (competencia y depredación) con una especie de mantis nativa, depredación extensa sobre vertebrados y polinizadores autóctonos, y la capacidad de explotar hábitats modificados por el ser humano. Estos factores corresponden a 4 de los 12 criterios propuestos por la IUCN (2020) para identificar especies invasoras, aunque la magnitud exacta de los impactos requiere investigaciones adicionales.