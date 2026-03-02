Aviso de la NASA: adiós a vivir en estas provincias de España en 30 años

La NASA ha lanzado una advertencia que afecta de lleno a España. El aumento de las temperaturas podría cambiar por completo la forma de vivir en varias provincias en las próximas décadas.

El cambio climático ya no es una previsión a largo plazo. Es una realidad que avanza más rápido de lo esperado. Y los expertos aseguran que lo peor aún está por llegar. Según distintos estudios científicos, en unos 30 años algunas zonas del país podrían sufrir niveles de calor extremos difíciles de soportar.

El informe que preocupa a los científicos

Hace unos años, expertos vinculados a la NASA publicaron un estudio titulado ‘Too Hot to Handle: How Climate Change May Make Some Places Too Hot to Live’. En él advierten de un fenómeno especialmente peligroso: el aumento de la temperatura de “bulbo húmedo”.

Este indicador combina calor y humedad. Cuando supera los 35 grados centígrados, el cuerpo humano pierde su capacidad de enfriarse mediante el sudor. En esas condiciones, sobrevivir al aire libre durante varias horas puede ser imposible.

Los modelos climáticos apuntan a que algunas regiones del planeta podrían superar esos niveles entre 2050 y 2070.

¿Qué significa esto para España?

Aunque las zonas más vulnerables señaladas en el informe son el sur de Asia, el Golfo Pérsico o el Mar Rojo, el sur de Europa también está en el punto de mira por el aumento progresivo de las olas de calor.

En España esto podría afectar a comunidades como:

Andalucía

Comunidad Valenciana

Madrid

En estas zonas ya se están registrando veranos con temperaturas más intensas y datos de humedad que comienzan a preocupar a los expertos, que advierten de que estos episodios serán cada vez más frecuentes, intensos y duraderos a partir de la década de 2040.

Olas de calor más largas y peligrosas

Hoy, casi un tercio de la población mundial está expuesta a calor potencialmente mortal durante al menos 20 días al año. Un ejemplo claro fue la ola de calor de 2003 en Europa, que causó más de 70.000 muertes. Los científicos alertan de que situaciones similares podrían repetirse con mayor frecuencia.

Las ciudades serán especialmente vulnerables por el llamado «efecto isla de calor urbana». El asfalto y el cemento elevan varios grados la temperatura respecto a zonas rurales.

Esto puede provocar:

Golpes de calor

Deshidratación severa

Problemas cardiovasculares

Enfermedades renales

Mayor mortalidad en personas vulnerables

Niños, ancianos y personas con patologías previas serán los más afectados.

Trabajar al aire libre podría ser inviable

El informe también señala un impacto directo en el empleo.

Trabajar al aire libre o en espacios sin ventilación adecuada podría volverse inseguro durante semanas enteras en verano. Permanecer en interiores sin aire acondicionado también sería cada vez más difícil.

Las personas con menos recursos sufrirán un impacto mayor, al tener menos capacidad de adaptación frente al calor extremo.

Un aviso para actuar ahora

Los expertos coinciden en que el proceso es gradual, pero constante. No se trata de un cambio repentino, sino de una transformación que ya está en marcha.

La pregunta no es si las temperaturas seguirán subiendo, sino cuánto estamos dispuestos a hacer para frenar sus efectos antes de 2050.

España podría estar ante uno de los mayores retos climáticos de su historia reciente.