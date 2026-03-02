Los científicos asustados: este adorable animal está acabando con la fauna del Teide y es un problema

Este adorable animal está acabando con la fauna del Teide y es un problema mayor de lo que esperaríamos. Es hora de saber qué es lo que puede pasar con una fauna propia de una zona del país que difícilmente vamos a ver en otro punto del planeta. Sin duda alguna, tenemos que empezar a visualizar algunos cambios importantes que acabará marcando estas jornadas que tenemos por delante. Son días de aprovechar al máximo esos instantes en una naturaleza que puede incluso asustar.

Asustados están los científicos

Está acabando con la fauna del Teide este adorable animal

Tal y como explica un reciente artículo publicado en la revista Springer Nature: «Los herbívoros alienígenas pueden tener varios impactos perjudiciales en las comunidades vegetales, especialmente en las islas oceánicas, donde la flora tiende a estar dominada por especies endémicas. El conejo europeo (Oryctolagus cuniculus L.), un herbívoro polífago, altera las comunidades de plantas a través del sobrepasto en las áreas que ha invadido. En el Parque Nacional del Teide, un área natural protegida de Tenerife (Islas Canarias), el herbívoro de conejo es una de las principales amenazas para la conservación de su flora silvestre. Se llevó a cabo un estudio microhistológico de pellets de conejo, identificando los tejidos vegetales basados en parámetros celulares para caracterizar su dieta durante un año en el Parque Nacional. Se detectaron un total de 12 especies de plantas, en su mayoría endémicas canarias, en los gránulos de conejo. A pesar de esta diversidad, la dieta consiste principalmente en tres especies de plantas: Spartocytisus supranubius, Pterocephalus lasiospermus y Descurainia bourgeauana, respectivamente».

Siguiendo con la misma explicación: «Las dos últimas especies de plantas representan una proporción mayor de la dieta de lo que su cobertura sugeriría, lo que podría indicar una forrajeo selectivo. Este estudio aclara la dieta y las preferencias alimentarias en el Parque Nacional del Teide. Revela que estos conejos consumen plantas que antes se pensaba que eran demasiado desagradables, como P. lasiospermus o Adenocarpus viscosus. Los datos confirman el impacto perjudicial de los conejos en la flora del Parque y apoyan la necesidad de reducir las poblaciones de este herbívoro invasor, para mitigar el daño que causa. Además, estos resultados seguramente contribuirán a diseñar planes de gestión con la mayor precisión posible, para restablecer las posibles comunidades de plantas y conservar la diversidad existente».

