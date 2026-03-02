Revolución en la zoología: nace un gorila de una especie en peligro de extinción en un Parque Nacional en África

Ha nacido un gorila de una especie en peligro de extinción en un Parque Nacional en África, llega una revolución en zoología. Los animales pueden llegar a sorprendernos de una manera que quizás hasta el momento no sabíamos. Estamos viendo algunas peculiaridades que pueden convertirse en la antesala de algo más. Con la mirada puesta a determinados cambios que pueden acabar siendo los que nos van a marcar muy de cerca. Será el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial.

La zoología se revoluciona, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial y que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante. Un cambio de ciclo que, sin duda alguna, puede convertirse en un plus de buenas sensaciones, en estos días en los que puede que estemos haciendo lo imposible para salvar a una naturaleza que sufre las consecuencias de la presencia humana en este día a día. Hay un gorila que podría recuperarse después de unos años en grave riesgo, el Parque Nacional en África puede traer buenas noticias.

Un gorila de una especie en peligro de extinción ha nacido en África

Las especies en peligro de extinción preocupan a los expertos y lo hacen de tal forma que la esperanza empieza con la llegada de un animal que puede cambiarlo todo por completo. Es hora de apostar claramente por una situación realmente sorprendente que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno.

Los expertos de Ecoticias explican que: «El nacimiento de una gorila de montaña en Virunga devuelve un rayo de esperanza al parque nacional más antiguo de África, enclavado en una de las regiones más inestables del planeta. La pequeña hembra, observada en brazos de su madre Seminane, ya forma parte de la familia Munyaga. Se trata del cuarto nacimiento del año en el parque, un dato alentador para una especie en peligro de extinción que encuentra en Virunga uno de sus últimos refugios. La noticia llega en medio de conflictos armados, presión sobre los recursos naturales y amenazas constantes a la biodiversidad».

Siguiendo con la misma explicación que aumenta la esperanza: «El Parque Nacional de Virunga, situado en el este de la República Democrática del Congo (RDC) y el más antiguo de África, ha anunciado el nacimiento de una gorila de montaña, una especie en peligro de extinción. «Nos complace anunciar el nacimiento de una cría hembra en la familia Munyaga. La semana pasada, rastreadores comunitarios observaron a la hembra Seminane cargando a su cría en brazos«, informó el parque la pasada noche en un comunicado. «La familia Munyaga cuenta con cuatro espaldas plateadas (macho dominante de un grupo de gorilas), una cifra elevada considerando su tamaño. Pero sigue siendo el grupo más pequeño del sector Mikeno. Con este nacimiento, la familia cuenta ahora con 13 individuos«, explicó la institución. Se trata del cuarto nacimiento registrado este año en el parque, cada uno en una familia diferente, lo que refleja «una dinámica reproductiva alentadora y una distribución equilibrada de los nacimientos entre los grupos monitoreados», agregó. El pasado 7 de enero, la institución informó del nacimiento de dos gorilas macho de montaña gemelos, un acontecimiento poco común que llamó la atención de los expertos. Fundado en 1925, Virunga, Patrimonio de la Humanidad de la Unesco desde 1979, acoge a una cuarta parte de la población mundial de los gorilas de montaña. Con una superficie de unos 7.800 kilómetros cuadrados en el valle del Rift Albertino y fronterizo con Ruanda y Uganda, el parque cumplió en 2025 cien años, pese a desafíos como el conflicto de los grupos armados, la deforestación o la caza furtiva».