Estupor en la zoología española tras descubrir que los buitres descienden en realidad de 3 especies distintas

Durante décadas, los buitres han sido considerados una única gran familia dentro de las aves rapaces. Su morfología, dieta y comportamiento reforzaron una clasificación asumida tanto por la ciencia como por la divulgación.

Un estudio ha desmontado esa idea y ha provocado un giro en la zoología española. El hallazgo obliga a revisar el origen evolutivo de estas aves, clave para el equilibrio de los ecosistemas.

La ciencia desmonta el mito: los buitres no comparten un único origen evolutivo

La principal conclusión del nuevo estudio es clara: los buitres no forman un grupo biológico homogéneo.

La investigación ha sido liderada por el Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC), centro mixto del CSIC, la Universidad de Castilla-La Mancha y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y ha sido publicada en la revista especializada Journal of Ornithology.

A través del análisis conjunto de datos genéticos, características morfológicas y patrones de comportamiento, los investigadores han determinado que las especies actuales de buitres proceden de tres linajes evolutivos independientes, separados entre sí por millones de años de historia.

Tres linajes distintos explican el verdadero origen de los buitres actuales

El estudio distingue, en primer lugar, a los buitres del Nuevo Mundo, entre los que destacan los cóndores americanos, que pertenecen a un tronco evolutivo completamente diferente al de las especies euroafricanas. En el Viejo Mundo, lejos de existir un único grupo, los científicos identifican dos ramas claramente separadas.

Por un lado, se encuentran los buitres considerados «clásicos», como el buitre leonado o el buitre negro. Por otro, aparece un conjunto de aves catalogadas como «peculiares», entre las que se incluyen el alimoche y el quebrantahuesos. Aunque conviven en los mismos territorios y comparten hábitos carroñeros, su parentesco es mucho más lejano de lo que se pensaba.

Convergencia evolutiva: por qué los buitres se parecen sin ser familia

La clave para entender este parecido está en la convergencia evolutiva, un proceso mediante el cual especies no emparentadas desarrollan rasgos similares al enfrentarse a los mismos desafíos ambientales.

Alimentarse de cadáveres impone exigencias muy concretas: alas largas para recorrer grandes distancias, picos robustos para desgarrar tejidos y zonas desnudas en cabeza y cuello para reducir riesgos sanitarios.

Estos rasgos no son fruto de un ancestro común, sino de soluciones evolutivas repetidas de forma independiente.

Diferencias clave entre especies de buitres que cambian su clasificación

El trabajo del IREC subraya profundas diferencias conductuales entre los linajes. Mientras los buitres clásicos dependen en gran medida de la vida social y del consumo colectivo de grandes carroñas, especies como el quebrantahuesos conservan comportamientos propios de depredadores activos.

El uso de herramientas, la mayor agilidad en vuelo o incluso prácticas singulares como teñirse las plumas con óxidos minerales evidencian que no todos los buitres cumplen el mismo papel ecológico ni responden igual a los cambios del entorno.

Implicaciones para la conservación de los buitres y la estrategia One Health

Reconocer que los buitres no son un bloque uniforme tiene consecuencias directas para su gestión y protección. Las amenazas derivadas del uso de venenos, los fármacos veterinarios o la escasez de alimento afectan de manera desigual a cada linaje.

Desde el IREC recuerdan que estas aves desempeñan un papel esencial en la eliminación de restos orgánicos, reduciendo riesgos sanitarios y contribuyendo al enfoque de «Una Sola Salud» (One Health).