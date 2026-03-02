La juez de la DANA tumba la recusación contra ella pero no niega que su marido le ayudara en la instrucción

La magistrada Nuria Ruiz Tobarra, la juez de Catarroja que instruye la causa por los fallecidos en la DANA del 29 de octubre de 2024, ha rechazado este lunes la recusación presentada contra ella por el letrado Rubén Gisbert. La resolución, sin embargo, elude responder a la acusación más grave que pesaba sobre la magistrada: que su marido, el también juez Jorge Martínez Ribera, ajeno por completo a la causa, ha participado en los interrogatorios a testigos y víctimas. El Consejo General del Poder Judicial tiene sobre la mesa varias quejas sobre los audios desvelados por OKDIARIO que acreditan la injerencia.

El escrito de recusación, presentado el 26 de febrero de 2026, acusaba a la juez de una batería de delitos que incluían posibles coacciones, revelación de secretos, usurpación de funciones públicas y prevaricación. Entre sus argumentos, el letrado Gisbert aludía a que las resoluciones de la magistrada «son firmadas por dos personas», basándose en sus conocimientos como «titulado superior de interpretación de textos».

La juez responde con sorna a esa acusación con una sola frase: «No existe la menor duda de quién es el autor del escrito de nulidad/recusación que presenta». Una respuesta que ataca al letrado pero que, de forma llamativa, no niega que sus propias resoluciones pudieran tener más de una mano detrás.

El contexto de esa omisión no es menor. La semana pasada, apenas una semana antes de que se dictara el auto, OKDIARIO publicó unos audios en los que se escucha la voz de Jorge Martínez Ribera interrogando a dos testigos, familiares de víctimas de la DANA. En las grabaciones se le oye preguntar: «¿Tiene esos avisos? ¿Ha conservado los avisos?».

Martínez Ribera es juez de instrucción, pero no tiene ninguna vinculación con la causa que instruye su esposa. Su presencia en la sala y su participación en los interrogatorios constituirían, de confirmarse, una irregularidad procesal de notable gravedad.

El propio letrado Gisbert, que representa a seis perjudicados en el procedimiento, ha corroborado los hechos: «Participaba, daba indicaciones a su Señoría». Las grabaciones las realizó el abogado de los testigos durante las sesiones.

No es la primera vez que se denuncia esta situación. La propia investigada Salomé Pradas, ex consejera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana, ya se quejó hace aproximadamente un año de la presencia del marido en la sala, y advirtió de que ello suponía «una flagrante infracción del deber de secreto».

El CGPJ se ha abierto a investigar si la magistrada podría haber incurrido en algún tipo de responsabilidad disciplinaria o penal.

Recusación rechazada

Frente a todo ese trasfondo, el auto del 2 de marzo se centra en tumbar la recusación por motivos formales y de fondo. La juez señala que el escrito carece de poder especial del procurador, que no está firmado por la parte recusante y que no cita ninguna de las 16 causas tasadas de recusación que prevé la ley. Añade que la supuesta causa de recusación «se remonta tiempo atrás, hace más de un año», cuando el plazo legal es de 10 días.

Para el rechazo, Ruiz Tobarra se apoya en jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, citando que la inadmisión preliminar procede cuando la recusación constituye un «ejercicio abusivo» de derechos procesales o entraña «fraude legal». Califica el escrito del letrado como un «totum revolutum» de argumentos «burdos e inconexos» y concluye que se trata de «un simple fraude procesal».

La resolución dedica también varios párrafos a rebatir las críticas sobre la dirección de la instrucción, enumerando hasta ocho líneas de investigación que la Audiencia Provincial de Valencia ha descartado a lo largo del procedimiento, entre ellas la responsabilidad penal del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar y la de la Delegada del Gobierno.

El procedimiento, que se tramita por un presunto delito de homicidio por imprudencia, tiene por ahora como investigadas a las personas de Salomé Pradas y al ex director de Emergencias Emilio Argüeso, y ha reunido en sede judicial a más de quinientas personas entre perjudicados, testigos y peritos. No obstante, ha elevado exposición razonada para imputar a Carlos Mazón, ex presidente autonómico.

La juez concluye su resolución advirtiendo de que contra el auto «no cabe recurso alguno», cerrando así, al menos en vía ordinaria, el intento de apartarla del caso.

Pero la paradoja que deja este auto es difícil de ignorar: la magistrada ha dedicado varios folios a desmontar cada uno de los argumentos de sus críticos, y ha guardado, precisamente, el silencio más elocuente ante la acusación que más daño puede hacerle. A veces, lo que una resolución judicial omite dice tanto como lo que proclama.