Los expertos claman por una solución: un extraño animal híbrido de gran tamaño pone en riesgo al lobo ibérico

En los últimos años, la presencia de híbridos entre lobos y perros en España ha encendido las alarmas de conservacionistas y expertos en fauna salvaje.

Este fenómeno, cada vez más frecuente, amenaza la integridad genética del lobo ibérico y altera su comportamiento natural, generando un desafío urgente para la gestión de la especie en territorios como la Comunidad de Madrid, Castilla y León y Extremadura.

Lobo ibérico en peligro: cómo los híbridos de lobos y perros amenazan su supervivencia

Según un estudio publicado por El Silencio del Lobo, la introgresión genética de antiguos perros en el genoma del lobo ibérico pudo haber facilitado inicialmente la adaptación de estos animales a entornos dominados por humanos, pero la situación actual plantea problemas graves de conservación.

Este proceso de mezcla genética ha dado lugar a ejemplares híbridos que superan los 70 kilos y presentan rasgos físicos y conductuales distintos a los lobos puros, incluyendo orejas caídas, alteraciones en el patrón de pelaje y cambios etológicos significativos.

En Ávila, por ejemplo, guardas y ganaderos han reportado la presencia de lobos híbridos asentados en la sierra de Gredos y Las Parameras. Estos individuos muestran comportamientos menos esquivos frente a humanos y mayor adaptación a entornos humanizados, utilizando basureros y atacando al ganado doméstico con más frecuencia.

La entrada de genética canina altera la estructura social de las manadas, desplazando a machos alfa y generando asincronías reproductivas que podrían provocar periodos de celo múltiples y camadas más numerosas.

Consecuencias de los híbridos de lobos y perros en la conservación del lobo ibérico

El impacto de estos híbridos no se limita a cambios físicos o de conducta. Como señala Posmodernia, la introgresión genética puede disminuir la aptitud física de los lobos para desenvolverse en entornos salvajes y aumentar el riesgo de conflictos con humanos.

Además, el reemplazo de linajes puros por individuos híbridos compromete décadas de esfuerzos de conservación y biodiversidad en España.

En Castilla y León, los expertos alertan de que la proliferación de estos animales podría desestabilizar ecosistemas locales y afectar la supervivencia del lobo ibérico como especie distintiva.

Según El Debate, la rápida expansión de los híbridos en territorios como Ávila exige medidas urgentes de control y eliminación de individuos híbridos para preservar la genética original de la especie.

Éstas son algunas de las características más destacadas:

Los ejemplares híbridos llegan a superar los 70 kilos.

Presentan patrones de pelaje mezclados y orejas caídas.

Alteran la cohesión y jerarquía de las manadas.

Mayor propensión a acercarse a humanos y atacar al ganado.

La ciencia apunta a que la introgresión antigua ya introdujo genes de comportamiento cognitivo y motor procedentes del perro, pero la mezcla reciente genera individuos con menor capacidad de adaptación al medio natural y mayor riesgo de conflictos humanos.

La situación plantea un dilema ético y científico. Proteger al lobo ibérico puro requiere medidas de gestión estrictas, que incluyen el seguimiento genético, la eliminación selectiva de híbridos y campañas de concienciación entre ganaderos y ciudadanos.

Solo con un control eficaz se puede garantizar que el lobo ibérico siga desempeñando su papel ecológico en los bosques y montañas españolas.