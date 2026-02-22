Los expertos avisan a los dueños de perros: «Si llueve mucho, hay que buscar alternativas dentro de casa»

La lluvia persistente no da tregua este invierno en muchas regiones de España. Calles inundadas, charcos interminables y cambios en la rutina diaria son ya habituales durante episodios de precipitaciones intensas. Este tiempo no solo afecta a las personas: los perros también sufren las consecuencias.

Acostumbrados a paseos diarios y ejercicio al aire libre, pueden experimentar estrés, ansiedad y problemas de salud cuando la lluvia se prolonga.

Imke Marks, fundadora y CEO de la marca española de suplementación natural Mooiza, advierte sobre los riesgos que conlleva la lluvia prolongada y ofrece estrategias prácticas para cuidar a nuestras mascotas sin comprometer su bienestar.

Además, insiste en la importancia de anticiparse a posibles complicaciones físicas y emocionales derivadas del mal tiempo.

Cómo cuidar a los perros en días de lluvia: consejos para prevenir el estrés y la ansiedad

«Cuando llueve de forma continuada, muchos perros salen menos y no pueden liberar su energía. Esto genera estrés y ansiedad», explica Marks. Los episodios de tormenta con truenos o vientos intensos pueden incrementar el miedo en los animales, haciendo imprescindible la búsqueda de alternativas dentro del hogar.

La experta recomienda juegos de entrenamiento y juguetes interactivos para mantener a los perros activos y mentalmente estimulados. Además, complementos como Mooiza ZEN ayudan a calmar la ansiedad en mascotas afectadas por el mal tiempo.

Perros y lluvia: riesgos de charcos y cuidado dermatológico

Aunque los perros adoran saltar en charcos, estos pueden contener parásitos o restos químicos. «Siempre recomendamos lavar al perro después de entrar en ellos», dice Marks. La higiene tras cada paseo es clave para prevenir infecciones y problemas cutáneos.

La humedad prolongada aumenta la probabilidad de dermatitis, hongos y problemas de oído. «Es muy importante secar bien al perro, sobre todo los pliegues, orejas y patas», insiste la experta.

Para reforzar la protección de la piel, recomienda el uso de Mooiza DERMO, formulado específicamente para cuidar la piel de los perros en condiciones adversas.

Protección de perros en climas húmedos: resbalones, articulaciones y frío

El suelo mojado incrementa el riesgo de caídas, especialmente en cachorros y perros mayores. «Proteger sus articulaciones es clave. Nutracéuticos como MOOIZA FLEX ayudan a mantenerlas fuertes y flexibles», afirma Marks.

El frío combinado con la lluvia puede ser peligroso para perros pequeños o de pelo corto. «Algunos perros, sobre todo los de pelo corto o pequeños, pueden pasar frío e incluso correr riesgo de hipotermia. Un abrigo adecuado es una forma sencilla de protegerlos», añade la fundadora de Mooiza. Así, es posible mantener a las mascotas activas y saludables incluso durante los días más lluviosos.

Con medidas de juego, higiene y protección, los dueños pueden hacer que la lluvia sea más llevadera. Marks concluye que «con atención y cariño, incluso la borrasca más intensa puede ser segura y divertida para nuestros perros, fortaleciendo además el vínculo con ellos».

