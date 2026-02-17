Cuando un perro se pone a correr como loco, no es sólo porque quiere jugar: los expertos explican los motivos

¿Alguna vez has visto a tu perro correr de manera descontrolada por la casa o el jardín? Si la respuesta es afirmativa, seguramente también te hayas preguntado por qué lo hace. Este fenómeno, conocido como zoomies, no trata solo de diversión.

Los expertos en comportamiento canino aseguran que estos estallidos de energía cumplen una función física y emocional esencial para los canes, ayudándoles a liberar tensiones acumuladas y mantener un equilibrio saludable entre cuerpo y mente.

Zoomies en perros: qué son y por qué ocurren

Los zoomies, o estallidos de energía en perros, son episodios breves en los que el animal corre a gran velocidad, a menudo girando sobre sí mismo.

Según Nature’s Variety, estos comportamientos son completamente normales y saludables, especialmente en cachorros. Suelen aparecer cuando el perro está emocionado o después de realizar alguna actividad física intensa, permitiéndole canalizar su energía de forma segura y divertida.

Purina explica que los zoomies también se conocen como FRAP, que significa períodos aleatorios de actividad frenética. Durante estos episodios, los perros liberan la energía acumulada y gestionan pequeñas tensiones que se generan a lo largo del día.

Este comportamiento puede producirse tras momentos de estrés leve, como una visita inesperada, o después de periodos prolongados de descanso, cuando el perro necesita moverse y estimular su cuerpo.

Señales de estallidos de energía en perros

Estos son algunos indicios de que un perro está a punto de experimentar zoomies:

Excitación intensa después de jugar o recibir un baño.

Movimientos repetitivos, como girar sobre sí mismo o saltar sin motivo aparente.

Agitación tras permanecer quieto durante un tiempo prolongado.

Estos comportamientos son una expresión de entusiasmo. Por otro lado, permiten al perro equilibrar su energía y forman parte natural de su desarrollo físico y emocional.

Cómo manejar cuando un perro se pone a correr como loco de forma segura

Aunque los zoomies son normales, es fundamental garantizar un entorno seguro donde el perro pueda correr sin riesgos. Nature’s Variety recomienda ofrecer espacios amplios y libres de obstáculos, evitando castigos durante estos episodios para no generar confusión o ansiedad en el animal.

Comprender que este comportamiento es natural ayuda a los dueños a reaccionar de manera adecuada y sin interrumpir la liberación de energía necesaria.

Establecer rutinas de ejercicio diario, juegos interactivos y paseos regulares es clave para canalizar la energía de manera positiva. Esto no solo reduce la frecuencia de los estallidos, sino que también fortalece la relación entre dueño y mascota, favoreciendo un comportamiento más equilibrado y saludable en el hogar.

Estallidos de energía en perros: por qué son importantes para su bienestar

Cuando un perro se lanza a correr de manera descontrolada, no es simplemente una muestra de juego. Los zoomies cumplen funciones biológicas y psicológicas fundamentales: ayudan a liberar energía acumulada, reducen el estrés y promueven el bienestar general del animal.

Respetar y entender este comportamiento asegura que las necesidades físicas y emocionales de la mascota se satisfagan correctamente, fomentando un hogar más armonioso y un vínculo más fuerte entre el perro y su dueño.

Reconocer estos signos y actuar de manera informada convierte los zoomies en una oportunidad para mejorar la convivencia y el cuidado responsable de tu peludo de cuatro patas.