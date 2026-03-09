Los veterinarios piden que miremos las huellas de nuestros perros: la almohadilla dice mucho de su personalidad

¿Qué significan las huellas de los perros? Un veterinario ha hecho una publicación en las redes sociales en la que ha explicado el significado que tienen las huellas que pueden dejar estos animales. Según esto, se puede detectar la personalidad del mejor amigo del hombre: si es divertido, dulce, cariñoso, atento, inteligente o si es fiel. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre lo que significan las huellas que dejan los perros.

Tener un perro es tener un tesoro. Millones de personas en todo el mundo viven cada día junto a un animal de compañía y la gran mayoría se decantan por el que muchos denominan como el mejor amigo del hombre. Esta valoración no es baladí y tiene que ver con la personalidad de estas mascotas, que se caracterizan por su fidelidad. Además de ello, un perro también es divertido, dulce, amigable, cariñoso, atento e independiente.

Estos rasgos característicos de los perros se pueden ver en las huellas que dejan, según ha publicado un veterinario experto en la materia en una imagen publicada en las redes sociales. «¿Sabías que la forma de la almohadilla central puede parecer diferente en cada perro?», reza el titular de la publicación que ha realizado la cuenta @todo.para.tu.pelu, que pone el foco en las almohadillas, que están situadas en la parte inferior de las patas, y que les otorgan flexibilidad y resistencia ante los impactos.

Las huellas de los perros, según un veterinario

Las almohadillas también son esenciales para la movilidad y el bienestar de los perros, además de servir como protección ante superficies abrasivas, temperaturas extremas y algunos objetos puntiagudos que se puedan encontrar por el camino. Además de ser vitales para el desarrollo diario de estos animales, las almohadillas también dicen cosas sobre la personalidad de los perros, según se puede leer en la publicación que estos expertos en la materia han hecho en las redes sociales.

Por ejemplo, si un perro tiene una almohadilla con forma de nube, quiere decir que es divertido, enérgico o juguetón; mientras que si deja una huella semicircular, tiene que ver con que es cariñoso, apegado o tierno. La forma de la almohadilla «rocket cohete», como así denominan los veterinarios en la publicación realizada en TikTok, dice que un perro puede ser independiente, calmado y fiel, uno de los rasgos más característicos de estos animales de compañía.

Según han publicado estos expertos en la materia, estos son los rasgos de los perros en función de la forma de su almohadilla y la huella que dejan en el camino: