3 señales de que tu perro tiene alergia, según una veterinaria: «Algo no va bien»

Las molestias cutáneas, el picor persistente o las infecciones recurrentes pueden parecer problemas sin importancia en los perros, pero en ocasiones tienen una causa subyacente. Es fundamental saber si el perro tiene alguna alergia, cuyos síntomas, según advierten los veterinarios, muchas veces se confunden con comportamientos «normales». Si el perro se rasca el lomo de vez en cuando no pasa nada, pero cuando lo hace compulsiva y repetidamente, es posible que algo no vaya bien.

De la misma manera que en humanos, las alergias en perros pueden tener orígenes muy diferentes: ambientales (como el polen, los ácaros o el polvo), alimentarias o provocadas por la picadura de pulgas. Para los dueños, es fundamental prestar especial atención a cualquier síntoma que no forme parte del comportamiento habitual del animal. Detectar las alergias a tiempo ayuda a evitar que el problema avance y el perro pueda recibir el tratamiento oportuno lo antes posible.

¿Cómo saber si el perro tiene alergia?

Cuando vienes con el peluchin por un problema de ojos que resulta ser algo totalmente diferente 🫢 Las alergias muchas veces no son diagnosticadas y esto ocurre porque los tutores normalizan los signos clínicos 😒 Si ves lamido de patas o rascado periódico NO LO DEJES PASAR POR ALTO ✅

«¿Sabías que muchos perros pasan años rascándose el cuerpo o lamiéndose las patitas y que sus dueños llegan a pensar que es algo normal? Ese fue el caso de Osita, una perrita Shih Tzu de 8 años que acudió a consulta con varias lesiones en la piel, pérdida de pelo y un olor realmente fuerte. Curiosamente, el motivo principal de la visita no fue su problema dermatológico, sino una supuesta úlcera corneal que afectaba a sus ojos, diagnóstico que finalmente fue descartado por completo.

En cuanto a la piel, su familia creía que el picor constante y las molestias formaban parte de su día a día y no les daban mayor importancia. Sin embargo, tras una evaluación detallada se detectó que padecía una dermatitis atópica canina activa. Con un tratamiento adecuado, su calidad de vida puede cambiar de manera notable. Si tu perro se rasca con frecuencia, se lame las patas de forma insistente o desprende mal olor, no lo normalices: la piel siempre habla y suele ser el reflejo de que algo no va bien».

Las alergias caninas se manifiestan mediante picazón e inflamación de la piel, y requieren de un tratamiento individual para mejorar su calidad de vida y evitar que desarrolle problemas de salud crónicos. Una vez realizado el diagnóstico, el veterinario ajusta el tratamiento según la causa y los síntomas, como vacunas o aerosoles externos.

Asimismo, los suplementos de ácidos grasos omega 3 y omega 6 ayudan a restablecer la barrera cutánea, que en los animales alérgicos suele encontrarse deteriorada, y aliviar la picazón. La responsabilidad de los dueños consiste en cuidar al animal según el plan facilitado por el veterinario y solicitar asistencia en caso de que los síntomas cambien o se agraven.

Adelaida Gómez, experta veterinaria de Clinicanimal, la red de centros veterinarios de Tiendanimal, explica que las alergias «son reacciones de hipersensibilidad del sistema inmunológico frente a ciertas sustancias del entorno; una alteración que no solo padecen los humanos, sino que también pueden sufrir perros y gatos».

Síntomas

Las alergias pueden afectar a los perros de diferentes maneras . Uno de los síntomas más frecuentes es el picor en la piel. Se manifiesta con rascado, lamido o mordisqueo excesivo, lo que a menudo provoca caída del pelo, enrojecimiento e irritación cutánea.

También es común que se produzca lamido o mordisqueo de las patas, especialmente cuando existe inflamación entre las almohadillas. Esta situación puede favorecer la aparición de infecciones secundarias si no se trata adecuadamente. En algunos casos, las alergias se presentan con estornudos, tos o goteo nasal, de forma similar a lo que ocurre en las personas, sobre todo cuando el desencadenante es ambiental, como el polen o el polvo.

Por otro lado, en un perro con alergia, pueden aparecer problemas digestivos como diarrea, aumento en la frecuencia de las deposiciones o vómitos ocasionales. A nivel cutáneo, puede detectarse la presencia de urticaria, caracterizada por manchas rojas o protuberancias que generan picor o molestias.

En situaciones más graves, como una reacción anafiláctica aguda, se pueden observar sibilancias, dificultad respiratoria, hinchazón facial, urticaria y vómitos. Este cuadro es distinto al de las alergias crónicas alimentarias o ambientales y requiere atención veterinaria urgente.

«La reacción se puede dar de forma inmediata o tardar unos días y lo suelen hacer en forma de prurito, pérdida de pelo e inflamación de la piel. En este sentido, hay que tener muy en cuenta si se trata de algo puntual o algo que prevalece en el tiempo ya que, una exposición continuada puede tener consecuencias muy graves, incluso pudiendo llegar a provocar la muerte del animal», advierte la veterinaria.