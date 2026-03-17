Ni beagle ni Westie: la mejor raza de perros para familias principiantes, según los veterinarios

El perro no es el mejor amigo del hombre por nada; desde hace 30.000 años nos acompaña a nuestro lado, nos protege la casa y nos da cariño todos los días de nuestra vida. Por ello, mucha gente quiere aventurarse a tener un nuevo compañero en casa. Esto lleva una dificultad intrínseca: ¿Qué raza elegir? Los veterinarios han dado la solución: el golden retriever.

Aunque la mayoría piense que un perro de tamaño pequeño como el caniche, beagle o westie es la mejor opción y la más controlable para empezar la aventura en el mundo canino, son perros que pueden requerir mucho tiempo de atención o dependencia del ser humano. El golden retriever, sin embargo, es el perro perfecto para comenzar en este mundo. Aparte de ser la raza más famosa del mundo, son perros muy sociables, cariñosos e inteligentes. Esta inteligencia hace que el tiempo de adiestramiento —muy importante a temprana edad— sea muy corto, ya que aprenden a mayor velocidad que otras razas de perro. Además, su sociabilidad y cariño hacen que sea extremadamente sencillo convivir con ellos; no dan apenas ni un problema en el hogar.

Estas razones, sumadas a su casi nula agresividad o nerviosismo, hacen que sean siempre la raza preferida para perros guía. Aunque igual que todos los perros, necesitan un nivel alto de ejercicio diario, estimulación y atención diarios para que crezca sano y feliz. Aunque sea la raza preferida por los expertos, no es la única: el labrador retriever, el whippet o el schnauzer son otras buenas opciones a considerar. Hay que tener en cuenta que tanto el golden retriever como estas otras razas son seres vivos con sus necesidades y no pueden ser considerados un capricho; por muy bien que se porten con los humanos o en el hogar, es necesario darles los tratos que merecen para que tengamos un gran compañero de vida.