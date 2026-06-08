Alerta de los veterinarios por el gesto que hacen muchos perros nada más volver del paseo: pueden sufrir complicaciones

Durante el verano, es habitual que los perros lleguen a casa muy acalorados y sedientos después del paseo. Los dueños, con buena intención, les ofrecen agua pensando que es lo más adecuado, pero los veterinarios advierten sobre este gesto: puede provocar complicaciones muy graves de salud, como la torsión gástrica. Este problema es más frecuente en perros de tamaño medio y grande, y puede poner en serio riesgo su vida.

Esto ocurre porque, cuando el perro está jadeando y muy acalorado, puede tragar una gran cantidad de aire que, cuando se mezcla con el agua, favorece esa distensión del estómago. Esta situación puede derivar en una torsión gástrica, que estrangula los vasos sanguíneos y puede ser fatal en cuestión de horas si no se trata quirúrgicamente de inmediato.

El gesto que hacen los perros al volver del paseo

@vetyou_es ¡Cuidado con los golpes de calor! ☀️🐶 Con la llegada de las altas temperaturas, nuestros peludos necesitan más cuidados que nunca. Y es que los perros son mucho más sensibles al calor que nosotros. ❗️¿Sabías que los perros no sudan como las personas? Su principal forma de regular la temperatura es mediante el jadeo, por lo que una exposición prolongada al calor puede poner en grave riesgo su salud. 🚨 Señales de alarma: – Jadeo excesivo o respiración muy rápida. – Salivación abundante. – Tambaleos o debilidad. – Dificultad para moverse. – Lengua o encías azuladas. ⚠️ Un golpe de calor puede provocar daños graves en tan solo 15 minutos e incluso poner en peligro su vida. 💦 ¿Qué hacer si sospechas que está sufriendo un golpe de calor? – Mantén la calma. – Contacta con tu veterinario lo antes posible. – Humedécelo poco a poco con agua templada (nunca helada). – Ofrécele agua fresca en pequeñas cantidades. 🐾 Cómo prevenirlo: – Pasea a primera hora de la mañana o al atardecer. – Evita las horas centrales del día. – Busca siempre zonas con sombra. – Mantén agua fresca y limpia disponible. – Nunca lo dejes en espacios cerrados o poco ventilados. – Evita caminar sobre asfalto o cemento muy caliente. 💙 Un simple descuido puede tener consecuencias muy graves. Este verano, protege a tu mejor amigo del calor. ♬ sonido original – Vetyou

Lo más recomendable según los veterinarios es evitar que beban grandes cantidades de agua hasta que hayan dejado de jadear y estén más tranquilos. Es la única forma de evitar que ingieran aire y agua al mismo tiempo, reduciendo el riesgo de problemas abdominales. Sin embargo, esto no significa que los perros no deban beber agua durante los días calurosos, sino que deben hacerlo con moderación. Lo ideal es ofrecerlo de forma progresiva, espaciando unos minutos entre cada toma.

Una buena opción para hidratar a los perros en verano son los helados, que se deben ofrecer de forma ocasional y moderada. En cuanto a los ingredientes, los más utilizados para helados caseros se encuentran la manzana, el plátano, la zanahoria, los copos de avena, el yogur natural, el queso fresco, el paté de hígado o el caldo. En el caso de la fruta, es fundamental que esté madura, que no sea demasiado ácida y que no contenga huesos. Además, cuanto más triturados estén los ingredientes, más fácil será su digestión.

En cuanto a los paseos, conviene ajustar los horarios a primera hora de la mañana o al atardecer, cuando las temperaturas son más suaves y la intensidad del sol es menor. Asimismo, es aconsejable elegir parques o espacios con abundante sombra, donde el animal pueda jugar y hacer ejercicio sin estar expuesto directamente al sol. Por otro lado, los expertos recomiendan hacer pausas cada poco tiempo y ofrecer agua para favorecer una correcta hidratación y evitar el sobrecalentamiento.

Consejos prácticos