Una de las principales medidas que introduce la Ley de Protección Animal es la eliminación de la lista de razas de perros potencialmente peligrosos. A partir de ahora, los canes serán valorados de forma individual por su comportamiento y sociabilidad, con independencia de su raza. Por lo tanto, en ningún caso los canes podrán ser calificados como PPP.

¿Qué son las razas de perros peligrosos?

La Ley de Animales Potencialmente Peligrosos 50/99, identificaba a las razas de perros que por su tamaño, potencia de mandíbula o carácter agresivo, tienen capacidad de provocar lesiones o causar la muerte a las personas o a otros animales.

Se les consideraba PPP a aquellos que cumplieran todas o gran parte de las siguientes características: musculatura fuerte, aspecto robusto, carácter marcado, pelo corto, cabeza voluminosa, mandíbulas fuertes y grandes, cuello ancho, pecho macizo y patas relativamente largas.

De salir adelante el Anteproyecto de Ley de Protección y Derechos de los animales, esta definición no se aplicará a ninguna raza. Lo que se propone a partir de ahora es valorar a cada can de forma invididual por su comportamiento y sociabilidad, no por su raza.

¿Qué dice nuevo Anteproyecto de Ley de Protección y Derechos de los animales?

Un cambio en la normativa del que podrían beneficiarse 70.000 perros que pertenecen a alguna de las siguientes razas: Dogo argentino, Akita inu, Fila brasileño, Dogo del Tíbet, Mastín Napolitano, Presa Mallorquín, Tosa Inu, Pitbull Terrier, Rottweiler, Staffordshire Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Boxer, Doberman, Presa canario, Bullmastiff y Dogo de Burdeos. Añadiendo a estos grupos los canes mestizos, la Real Sociedad Canina de España (RSCE) calcula que se alcanzaría una cifra superior a los 100.000 ejemplares.

El borrador homogeiniza las 17 normativas autonómicas que existen a día de hoy para establecer un marco general común, tal y como ha anunciado el director general de Derechos Animales del Gobierno, Sergio García Torres en abril de este año. Además, se pondrá en marcha un Registro Nacional de Profesionales de comportamiento y educación canina y un ‘Sistema de Registros de Protección Animal’ (SRPA) para unificar criterios de catalogación y formación.

Por otra parte, los dueños de los perros deberán superar un curso formativo para facilitar una tenencia responsable del animal. Tampoco estará permitido dejarlos solos durante más de 24 horas no mantenerlos permanentemente en terrazas, azoteas, balcones, trasteros, sótanos, vehículos o patios.