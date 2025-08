Messi pierde a su guardaespaldas: suspendido por empujar rivales en plena tangana

El guardaespaldas de Leo Messi en el Inter de Miami ha pagado muy caro su intervención a pie de campo tras empujar a dos rivales que estaban increpando al argentino. El delantero estuvo envuelto en una tangana con los futbolistas del Atlas después de un encuentro calentito y la Leagues Cup ha anunciado cuál será su castigo.

Después de conocerse el acto del árbitro, el comité disciplinario anunció que Yassine Cheuko no podrá estar en ninguna área técnica de la competición debido a su conducta inapropiada con la plantilla mexicana. «Tras el partido Inter Miami CF vs. Club Atlas del 30 de julio, un miembro de la delegación del Inter Miami mostró conducta inapropiada al ingresar a áreas restringidas sin una credencial oficial del evento», explicó el comunicado.

Como se pudo ver en las imágenes, el escolta de Leo saltó al terreno de juego al finalizar el partido (terminó en victoria del Inter por 2-1) para evitar que la acalorada discusión de Messi con dos rivales fuese a mayores, terminando por empujarles. Un gesto que no gustó a Matheus Doria, futbolista del Atlas: «Está ahí para protegerlo de una posible entrada de un aficionado. Pero no tiene permiso para hacer eso con nosotros», explicó en rueda de prensa.

La MLS veta al escolta de Leo Messi

No es la primera vez que Cheuko tiene rencillas con el fútbol estadounidense. Hace varios meses, la MLS decidió vetarle para que pudiera estar en la zona técnica para hacer su trabajo. Una decisión que no entendió, ya que lo considera crucial para que Messi no tenga ningún altercado con los aficionados mientras juega al fútbol.

«Vine aquí y empecé en julio de 2023 y hasta ahora, han sido 16 invasores de cancha… entonces hay un problema real y el mantenerme fuera de la cancha no va a solucionar el problema”, explicó en una entrevista con House of Highlights.

En abril de 2024, durante el partido de cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf ante Monterrey, se le prohibió entrar al campo cuando estuvo involucrado en una discusión de Messi con el cuerpo técnico rival por decisiones arbitrales. Otra actuación que provocó que solo pudiera estar en el vestuario y zonas mixtas después de sobrepasar el límite de sus funciones permitidas.