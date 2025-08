Sainz asuma la realidad con Williams: «No creo que se pudiera haber hecho mucho más»

Carlos Sainz ha confirmado las malas sensaciones en la clasificación para el Gran Premio de Hungría. A diferencia de un electrizante Fernando Alonso con Aston Martin, el madrileño no logró superar la segunda ronda de clasificación (Q2) y saldrá 13º en la parrilla de este domingo. El piloto de Williams no pudo encontrar el ritmo necesario en un circuito tan técnico como Hungaroring, donde se castiga a aquellos monoplazas con menor carga aerodinámica.

La estrategia apuntaba a que podía salvarse cuando transmitió alguna esperanza alcanzando la octava plaza en la Q1, pero todo acabó siendo un espejismo. «Ha sido un comprometido este último ‘run’ de la ‘qualy’. Contento de haber pasado a la Q2 y estar en el top-13 después de haber sufrido mucho durante todo el fin de semana».

«Tenemos un coche que, para este circuito, es el peor hasta ahora de todo el año. Por lo tanto, una buena vuelta de Q1 y una decente en la 2 con un poco de tráfico. No ha sido lo ideal salir tan tarde del pit lane. Aun así, no creo que se pudiera haber hecho mucho más», declaró ante los medios.

Sainz no tuvo fortuna; ya en la Q2 concluyó decimotercero con 1:15.781 en un desenlace muy apretado en la zona media de la parrilla. Para Williams se trata de uno de los escenarios más complicados y Sainz tiene claro que el objetivo sigue siendo el mismo que en las últimas semanas: «Está siendo un fin de semana muy duro para nosotros. A ver si mañana nos podemos colar en la lucha por los puntos, pero hemos hecho buenos pasos en la ‘qualy’. He estado todo el fin de semana probando set ups y al final volvimos al que ya conozco», explicó ante los medios.

Carlos Sainz se encomienda en el milagro de la lluvia

A pesar de que Sainz logró una de las mejores clasificaciones en lo que va de campeonato, su coche no le ha acompañado a soñar en la tan ansiada Q3 para apuntar más alto: «Nos hemos pasado todo el fin de semana lejos de los 15 mejores coches. Hemos probado muchas cosas diferentes y otras configuraciones para ver si podíamos aspirar a ellos. Al final volvimos a un coche que me ha dado la mejor clasificación este año, y parece que ha funcionado. Simplemente no fui lo suficientemente rápido, pero me quedo con que encontré un buen agarre e hice algunas buenas vueltas cuando lo necesitaba».

Para Williams, que aparezca la lluvia este domingo podría arrojar un poco la luz entre el pesimismo de la escudería británica, pero ni el propio Carlos confía en el milagro: «Con ella o sin ella, creo que no vamos a estar entre los diez primeros mañana. La lluvia significa que quizás haya más posibilidades de puntuar. Me encantaría que lloviera. Si no, veremos qué haremos con la estrategia», concluyó.