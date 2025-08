Fernando Alonso eclipsa el sorpasso de Leclerc a los McLaren y saldrá quinto en Hungría

Fernando Alonso vuelve a sonreír. No era un espejismo, el piloto español quedó a una décima de la pole en el Gran Premio de Hungría metiéndose quinto una semana después de acabar penúltimo la clasificación de Bélgica. Increíble. Igual de sorprendente que el mazazo de Charles Leclerc (1:15.372), arrebatándole la primera posición a los McLaren. Ni Oscar Piastri, segundo, ni Lando Norris, tercero, mejoraron en su último intento de la Q3 y Ferrari luchará por su primera victoria del Mundial de Fórmula 1 2025 este domingo a las 15:00 horas en el Hungaroring.

¿El podio es posible para Alonso? Esa es la pregunta de los millones de aficionados que le siguen apoyando por tardes de magia como las de este sábado en la que el asturiano puso a soñar de nuevo a todo un país. En la misma décima que los grandes, Norris, George Russell, cuarto y justo por delante, y Lance Stroll, su compañero, con el que saldrá emparejado. Aston Martin vivió su mejor clasificación desde Brasil 2023, curiosamente el último top 3 hasta la fecha de Fernando en la F1. Batió a Gabriel Bortoleto, Max Verstappen, Liam Lawson e Isack Hadjar, que completan la parte de arriba de la parrilla.

La faena comenzó torcida para Carlos Sainz desde el primer intento de la Q1. El madrileño bloqueó ruedas en la misma curva que le arruinó su tiempo con blandos en los Libres 1, un error que le volvió a dejar muy rezagado y al borde de la eliminación si no salvaba la papeleta con dos ataques más. Mejoró muy poco en la segunda Carlos y Fernando se coló entre los de arriba en un único giro que le aseguraba el pase a Q2, pero salió de nuevo para no arriesgar a falta de cinco minutos y se puso primero batiendo el tiempo provisional de Piastri. Al final, el de McLaren lideró y el asturiano segundo con un vueltón. Hace siete días en Spa era penúltimo.

Aston Martin puso de manifiesto su mejoría ya en la Q1, bajando ocho décimas respecto a su vuelta más rápida de Q3. La alegría era doble porque Sainz se metía con Alonso a la Q2 y el de Williams metía el medio en el cuerpo de Ferrari, obligando a Lewis Hamilton y Leclerc a clavar su vuelta. También echó el madrileño a su compañero de equipo, Alex Albon. El chico favorito de Grove saldrá último en el Hungaroring.

Aston, arriba desde la Q1

Franco Colapinto venció a Pierre Gasly, segundo eliminado de la Q1 por detrás de Yuki Tsunoda y luego Esteban Ocon, Nico Hulkenberg y Albon cerrando la parrilla. La Q2 se retrasó lo justo y necesario para que los equipos se preparasen para una lluvia quizá inesperada este sábado y sí más en la carrera del domingo. Los dos Aston Martin se curaron en salud y gastaron otro juego de blandos para tratar de amarrar la Q3, con Alonso por delante de Stroll y a medio segundo de los McLaren.

No caía agua y se lanzaron a por otro intento. El de Stroll fue bueno y se situó a dos décimas del tiempo provisional de McLaren, pero Alonso aguardó para ser el último y Aston Martin acabó abortando su segunda vuelta, reservando un juego extra para la Q3. El asturiano se vio jugando, por fin, a lo mismo que los grandes y aunque la pista no había mejorado en exceso el último asalto de la Q2 contó con todos y casi ninguno le superó. Sólo Russell que le bajaba al quinto.

Sainz se quedó atascado en el pit lane y acabó cayendo por cinco décimas en el decimocuarto puesto, por detrás de la principal (y negativa) sorpresa, Hamilton, de nuevo fuera del top 10 como en Spa. Kimi Andrea Antonelli, lo mismo, undécimo, con Oliver Bearman y Colapinto también eliminados. Mención para Verstappen, que después ni en su fin de semana más sufrido de los últimos tiempos renunciaba a su lugar entre los diez mejores.

Norris lideró por encima de Piastri en la Q2 y prometía otra épica batalla entre los McLaren, pero las miradas españolas, inevitablemente, se dirigían al coche verde con el 14 en el morro. La primera referencia fue sólida, mejor que las de Verstappen, Leclerc, Lawson y Bortoleto y seis décimas inferior a la de Piastri. Stroll se quedó sin un primer tiempo por saltarse los límites de pista, aunque la vuelta no era nada buena con gomas usadas.

Sorpresón de Leclerc y alegrón de Alonso

A Aston Martin vio en Mercedes un nuevo enemigo que rendía mejor con una pista fría que no acababa de rebajar los tiempos. Y no esperaron. Salieron antes que nadie y metieron los coches en segunda y cuarta posición provisional y Alonso segundo sólo 83 milésimas por debajo de Piastri. Sorpaso mayúsculo de Ferrari y de Leclerc, que venía avisando desde Bélgica y se sacó un plus más para luchar por su primera victoria del campeonato.