La explicación de Hernández Hernández al penalti de Balde: «Está bastante separada, saca el brazo»

El Barcelona ganó remontando al Levante, pero el partido estuvo marcado por el penalti que marcó Morales en la primera parte, que puso a los granotas 2-0 en el marcador. Alejandro Balde desvió con el brazo un disparo a puerta y desde el VAR llamaron al orden a Hernández Hernández. Aunque el Barça se quejó, la acción no deja lugar a dudas. Y el árbitro tampoco las tuvo al verlo: «Está bastante separada (la mano). Saca el brazo».

La RFEF publicó después del encuentro el audio del VAR. En ella se escucha cómo el colegiado canario tiene claro desde el primer momento que es penalti. Una decisión que no sentó nada bien a los azulgranas, cuya afición comenzó a compararla inmediatamente con la mano de Tchouaméni en el Clásico. Aunque las dos desvían un disparo a puerta, tienen diferencias claras que, según el criterio del CTA hacen que una sea penalti y otra no.

Centrándonos en la de Balde ante el Levante, las consignas del Comité Técnico de Árbitros son bastante claras. Si la mano sale, está despegada y hace que el cuerpo se haga más grande, taponando además un disparo a puerta, es penalti. Y así lo vio Hernández Hernández.

«Alejandro, te recomiendo que vengas a ver un potencial penalti por manos», le dice Figueroa Vázquez desde la sala VOR de Las Rozas. Le puso el punto de contacto en la imagen y, según lo vio, el canario no tuvo dudas. «Vale, está bastante separada, sí, correcto, en el lanzamiento a puerta», comienza diciendo el árbitro. «Pónmela a cámara superlenta, por favor. Quiero verla despacito. Saca el brazo. Perfecto. Número 3, penalti, sin tarjeta», finaliza Hernández Hernández.

El juego se reanudó con penalti, justo antes del descanso. José Luis Morales no perdonó desde los 11 metros ante Joan García. Era el 2-0 con el que el Levante se iba al vestuario. Una renta considerable para el recién ascendido a Primera contra el Barcelona, que estaba contra las cuerdas. Pero en la segunda parte el conjunto culé remontó con goles de Pedri, Ferran y, ya en el descuento, en propia puerta.

En el caso de la mano de Tchouaméni, con la que se ha comparado esta acción, el disparo de Ferran le pilla sin capacidad de reacción y con el brazo en posición natural y abajo. Intenta retirarlo, pero no le da tiempo. En este caso, Balde se gira, intenta protegerse, pero con el brazo en L impide que el balón vaya a puerta, haciendo más grande su cuerpo. Por ello, según el CTA, una acción no es penalti y la otra sí.