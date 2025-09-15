¿Quién va hoy a ‘Pasapalabra’? Invitados del 15 al 17 de septiembre de 2025

Pasapalabra sigue siendo el concurso más visto de las tardes, demostrando que Roberto Leal y los suyos siguen estando en buena forma. Los espectadores siguen esperando el momento en el que Manu Pascual o Rosa Rodríguez consigan llevarse el bote, que sigue acumulando dinero mientras siguen pasando los meses de duelo entre los dos concursantes. Para intentar llevárselo, los protagonistas del programa contarán con la ayuda de cuatro famosos que estarán en el plató en los próximos días y formarán parte de sus equipos.

Juanra Bonet

El presentador es una de las caras más conocidas y queridas de Antena 3, siendo recordado por presentar programas como ¡Boom!, ¿Quién quiere ser millonario? y el recientemente estrenado Juego de pelotas. Además, como concursante, también dejó huella en Tu cara me suena 11, siendo una de las grandes sorpresas de la edición.

Aunque su papel todos pensaban que sería el de dar humor, demostró al público y jurado que cuando quería se convertía en un gran imitador y en un cantante que podía dar mucho más si tomase clases de canto. Gracias a eso consiguió ganar una gala, aunque no le sirvió para meterse en la final.

Ana Álvarez

Es una de las caras clásicas del programa. Aunque su carrera comenzó como modelo, llevándole incluso a vivir en Japón, decidió centrarse en el mundo de la interpretación. En su biografía se encuentran más de 35 películas, series de éxito como Sin tetas no hay paraíso, Acusados, La que se avecina y La verdad, entre otras.

Lucía Guerrero, la ex novia de Íñigo Onieva

La actriz es una de las actrices más populares de nuestro país gracias a su paso por series como Luna, el misterio de Calenda, El Cid, La casa de papel y Santuario. Aunque no les la primera vez que acude a Pasapalabra, sí es la primera que lo hace en Antena 3, ya que las anteriores han sido siempre cuando el concurso se emitía en Telecinco.

Además de por su trabajo, Lucía llegó a protagonizar la crónica rosa por ser la ex novia de Íñigo Onieva antes de que Tamara Falcó le robase el corazón. La relación con su ex y su ahora mujer es tan buena que la actriz fue invitada a su boda, celebrada en la finca El Rincón.

Iván Massagué

El actor es conocido por sus papeles en multitud de series y películas como El barco, El Hoyo o como protagonista de Gym Tony y El inmortal. En 2025 ha estrenado Desayuna conmigo, una película en la que interpreta a un hombre que ha decidido abandonar la delincuencia, por eso ha cambiado de vida y ahora decide ayudar a los demás pasando tiempo con enfermos e ingresados en un hospital.