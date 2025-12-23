Audiencia de ayer, 22 de diciembre, del sorteo de la Lotería de Navidad

Las audiencias de ayer, lunes 22 de diciembre, han estado marcadas por la emisión del tradicional sorteo de la Lotería de Navidad, que supone el comienzo de las programaciones navideñas en todas las cadenas. Aunque todos los canales estuvieron pendientes de los niños de San Ildefonso, lo cierto es que La 1 barrió con su emisión en directo desde el Teatro Real con Sandra Daviú y Blanca Benlloch como presentadoras. Eso fue en la mañana, pero en la noche hubo nueva entrega de La isla de las tentaciones y el esperado final de ENA, la serie que ha funcionado especialmente bien en TVE en las últimas semanas.

La 1 se vuelve a llevar el premio gordo con un espectacular 43.4 % de share, lo que supone una audiencia media de 1.740.000 espectadores durante las cinco horas de emisión. Es cierto que fue la única cadena que lo emitió de manera completa, ya que el resto de programas lo hizo con conexiones puntuales y acudiendo a los lugares en los que tocaron los premios. Espejo Público y El programa de Ana Rosa apenas pudieron competir contra las tradiciones navideñas, por eso se quedaron en un 7,3 % de cuota ambos programas.

‘La isla de las tentaciones’ supera a las repeticiones de ‘El Hormiguero’

Sin La Revuelta, que también se ha marchado de vacaciones, la primera parte de la noche se jugó entre un nuevo capítulo de La isla de las tentaciones y la primera repetición navideña de El Hormiguero. Sandra Barneda se impone por primera vez en el access prime time con 12.3 % y 1.485.000, mientras que Pablo Motos se conforma con 11.9 % y 1.442.000 espectadores. Aria: Locos por la ópera se estrena con un 8.9 % y 1.100.000 espectadores en La 1 y siendo la tercera opción.

First Dates logra un buen 7.7 % y 952.000 televidentes, dato que hay que destacar, ya que cuando coincide contra las tentaciones suele perder muchos espectadores, que prefieren irse a Telecinco. Mientras, El Intermedio y Cifras y Letras sufren debido a sus reposiciones, por lo que no logran llegar al 5 % de cuota.

La segunda parte de la noche, el mal llamado prime time (que cada vez comienza más tarde), se lo llevó Telecinco gracias a la segunda parte de La isla de las tentaciones, que alargó su versión express hasta las 23:30 h. Con este cambio hace que su número de espectadores baje, pero crezca su cuota de pantalla, un truco que infla un dato que es completamente irreal, ya que el número de personas baja debido a que termina a altas horas de la noche. Con este truco logran un enorme 17.5 % y 1.327.000 espectadores.

El segundo puesto del prime time se lo lleva un nuevo capítulo de la serie turca Renacer, que pierde seguimiento respecto a la semana pasada y logra un 11.4 % de cuota y 761.000 televidentes. El final de la serie ENA logra reunir al 10.1 % y 949.000 espectadores en La 1, siendo su mínimo de temporada, confirmando que las series de TVE comienzan siempre con grandes datos, pero se desangran con el paso de las semanas, algo que ya le ocurrió a Sin gluten.

LaSexta logra un buen puesto con la película Operación Kandahar, marcando un buen 5% y 426.000 espectadores; pero es seguida de cerca por el cine de Cuatro, que emitió la cinta Instinto peligroso, que se queda a una décima con un 4.9 % y 371.000 espectadores.