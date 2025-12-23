Éxito sin precedentes en la zoología española: nacen 76 crías en 2025 de un ave en grave peligro de extinción

La conservación de aves en peligro de extinción en España ha alcanzado un hito sin precedentes.

En 2025, el programa de cría en cautividad del urogallo cantábrico ha logrado consolidar 76 crías, marcando un avance decisivo para esta especie emblemática y reafirmando la importancia de los esfuerzos científicos y de gestión dedicados a proteger la fauna más vulnerable de la península ibérica.

Un éxito histórico en la conservación del esta ave en España

El programa de cría en cautividad desarrollado en el centro de Valsemana, en la provincia de León, ha logrado resultados que superan ampliamente las previsiones iniciales.

Este enclave especializado, gestionado por la Junta de Castilla y León, ha conseguido sacar adelante 76 pollos de urogallo que ya han superado los primeros meses de vida, una etapa crítica marcada tradicionalmente por altas tasas de mortalidad.

Durante la campaña de 2025, los técnicos alcanzaron niveles de fertilidad y eclosión especialmente elevados, situando al centro leonés como uno de los referentes europeos en la reproducción controlada de aves.

El éxito se apoya en protocolos cada vez más depurados de manejo sanitario, control ambiental y alimentación específica, adaptados a una especie extremadamente sensible a cualquier alteración de su entorno.

Según los datos oficiales difundidos por la Junta de Castilla y León, una parte mayoritaria de las crías procede de ejemplares ya nacidos en el propio centro, mientras que el resto tiene su origen en huevos rescatados en el medio natural.

Estas recogidas se han realizado tanto en montes de la provincia de León como en colaboración con autoridades francesas, una cooperación internacional clave para preservar la variabilidad genética de la especie.

Reintroducción del urogallo en la provincia de León con seguimiento GPS

El impacto del programa no se limita al ámbito de la cría en cautividad. Una parte significativa de los ejemplares nacidos este año será liberada de forma planificada en zonas seleccionadas de la Cordillera Cantábrica, con el objetivo de reforzar las poblaciones silvestres que aún sobreviven en este territorio.

Las sueltas se llevarán a cabo bajo estrictos criterios técnicos y estarán acompañadas de un sistema avanzado de seguimiento. Cada ave será equipada con dispositivos GPS y emisores de radiofrecuencia VHF, lo que permitirá conocer con precisión sus movimientos, áreas de campeo y grado de adaptación al medio natural.

Estos datos resultan esenciales para identificar amenazas, evaluar la eficacia de las liberaciones y mejorar las estrategias futuras de conservación.

El futuro del urogallo: cría en cautividad y recuperación del hábitat

El proyecto desarrollado en Valsemana tiene una clara vocación de continuidad. Además de las reintroducciones previstas, una parte de las crías permanecerá en el centro para reforzar el stock reproductor y garantizar la estabilidad del programa en los próximos años.

Este enfoque permitirá incrementar progresivamente la producción de huevos y mantener una base genética sólida.

No obstante, las administraciones implicadas subrayan que la cría en cautividad no es una solución aislada. La recuperación real del urogallo cantábrico depende también de la mejora de los hábitats forestales, la reducción de presiones humanas y el control de factores que afectan a su supervivencia en libertad.

Únicamente mediante una estrategia integral será posible devolver a esta especie emblemática un papel estable en los bosques del norte peninsular.