Día del padre: este es el horario de los supermercados Eroski, Mercadona y Lidl hoy en el País Vasco por la fiesta de San José

Hoy 19 de marzo es el Día del Padre en toda España, pero no en todas las comunidades se traduce en un día no laborable, aunque en el País Vasco sí que va a ser festivo ya que la festividad de San José figura en el calendario autonómico como jornada festiva en esta comunidad, y eso tiene consecuencias claras en la actividad comercial. De este modo no es un jueves cualquiera ya que muchos servicios no operan y el comercio reduce su actividad de forma notable.

Por este motivo, si vives en el País Vasco y has pensado que por ser festivo hoy puedes aprovechar para hace la compra, o te has olvidado de comprar algo en el supermercado, será bueno que tengas claro cuáles son los horarios de los supermercados hoy o si de hecho, alguna cadena abre. Y es que a diferencia con otros festivos, parece que este año la mayoría de grandes cadenas han decidido cerrar durante toda la jornada de hoy. Solo una mantiene actividad parcial, y en horario reducido así que será bueno saber cuál es y el porqué el resto de supermercados cierran por el 19 de marzo.

Mercadona

Mercadona no abre hoy en el País Vasco. La compañía mantiene desde hace años una política clara respecto a los festivos autonómicos y es que si la jornada está marcada como no laborable en el calendario oficial de la comunidad, sus supermercados permanecen cerrados. Lo mismo ocurre los domingos que no abre ninguna de sus tiendas.

Eso implica que en Bilbao, Vitoria-Gasteiz, Donostia y el resto de municipios vascos sus tiendas no prestan servicio durante todo el día. No hay apertura de mañana ni excepciones puntuales. La actividad se retomará mañana en su horario habitual y si deseas conocer horario concreto de alguna tienda, puedes hacer consulta en su web.

Eroski

En el caso de Eroski, con una implantación histórica en el País Vasco, la situación es la misma. A pesar de su arraigo local, la cadena tampoco abre hoy sus supermercados. Tanto los establecimientos situados en barrios como los ubicados en centros comerciales permanecen cerrados durante la jornada festiva. La compañía ajusta su actividad al calendario laboral autonómico y hoy no hay servicio.

Lidl

Lidl se suma al cierre general. Sus supermercados en el País Vasco no abren este 19 de marzo. La cadena alemana aplica el mismo criterio que en otros festivos oficiales dentro de la comunidad autónoma. Por tanto, quienes acostumbren a realizar su compra en Lidl deberán esperar al día siguiente y para consultas de alguna tienda en concreto, se recomienda consultar en su web.

Aldi

Aldi tampoco opera hoy 19 de marzo en el País Vasco. Sus tiendas van a estar cerradas durante toda la jornada festiva. De este modo no habrá horarios reducidos ni aperturas de mañana. El cierre será completo en la comunidad autónoma.

DIA

La cadena DIA tampoco es alternativa este jueves en el País Vasco. Sus supermercados no prestarán servicio durante la festividad de San José. Tanto las tiendas de proximidad como las ubicadas en galerías comerciales permanecen cerradas durante todo el día.

Alcampo

Alcampo tampoco abre hoy en el País Vasco. Ni los hipermercados ni los supermercados de la cadena están operativos durante la jornada festiva. La empresa aplicarán el cierre completo en festivos autonómicos dentro de Euskadi, por lo que no hay actividad comercial en sus centros.

Carrefour

La única excepción dentro de las grandes superficies la marca Carrefour, aunque con limitaciones importantes. Los hipermercados Carrefour en el País Vasco sí abren hoy, pero únicamente en horario de mañana. La apertura se mantiene hasta el mediodía. A partir de esa hora, los establecimientos cierran sus puertas. Esto significa que quienes necesiten realizar una compra deberán hacerlo antes de esa franja. No hay apertura por la tarde.

En cuanto a los Carrefour Express, estos sí que van a mantener su actividad durante la jornada. Este formato más reducido y orientado a compras rápidas suele operar también en festivos. De este modo, en ciudades como Bilbao, Donostia o Vitoria, los Carrefour Express se convierten hoy en una de las pocas opciones disponibles para compras de última hora.

Conviene recordar que el Día del Padre no es festivo en todas las regiones. Mientras en el País Vasco la jornada está marcada como no laborable, en otras comunidades el comercio funciona con normalidad. Esa diferencia explica que en Euskadi el panorama comercial sea muy distinto al de otras zonas del país. Aquí, la mayoría de supermercados han optado por cerrar durante todo el día.

En resumen, hoy 19 de marzo en el País Vasco:

Mercadona, Eroski, Lidl, Aldi, DIA y Alcampo permanecen cerrados.

Carrefour abre únicamente hasta el mediodía.

Carrefour Express mantiene su apertura habitual.

Por tanto, si necesitas hacer compra hoy en el País Vasco, las opciones son limitadas y se concentran en las primeras horas del día o en establecimientos de formato reducido, pero mañana la actividad comercial volverá a la normalidad en todos los supermercados de la comunidad.