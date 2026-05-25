Un letrado eleva al Supremo la queja por la inadmisión de la querella a la juez de la DANA

Rubén Gisbert, el letrado que se querelló contra la magistrada que dirige las diligencias previas del caso de la DANA de Valencia del 29 de octubre de 2024, Nuria Ruiz Tobarra, y el marido de esta, el también juez, Jorge Martínez Ribera, por la supuesta injerencia de este último en la causa, ha conseguido llevar al Tribunal Supremo una queja por la inadmisión por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) de la citada querella.

En concreto, la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJCV emitió el pasado jueves una providencia en la que ordena que, «habiéndose puesto de manifiesto» por la representación procesal antes citada su intención de «recurrir en queja ante el Tribunal Supremo por la inadmisión» de esa misma Sala del Tribunal Superior valenciano, se procediera por parte del Letrado de la Administración de Justicia (LAJ) «remitir a la Sala Segunda del Tribunal Supremo copia certificada de la resolución denegatoria de la preparación» del recurso de casación presentado en su día por Rubén Gisbert y varias víctimas, «para que comparezca en el término de quince días» ante esa misma Sala.

La Sala Segunda del Tribunal Supremo es la Sala de lo Penal. Es el máximo órgano jurisdiccional en materia penal en España. Resuelve recursos de casación, como es el caso, revisa sentencias e instruye y enjuicia las causas contra los altos cargos del Estado.

Rubén Gisbert, que dirige la acusación particular de varias víctimas en el caso de la DANA de Valencia, presentó el pasado 24 de febrero una querella contra la juez de la DANA y su marido por seis supuestos delitos. La citada querella fue inadmitida a trámite por el Tribunal Superior valenciano con fecha 16 de marzo. La decisión del TSJCV fue recurrida ante la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana por este mismo letrado.

El 29 de marzo, por primera vez, dos víctimas de la DANA reconocieron públicamente, en plena manifestación a las puertas del Tribunal Superior de Valencia, que el marido de la juez de la DANA, Nuria Ruiz Tobarra, el también magistrado Jorge Martínez Ribera, estuvo presente y participó en las comparecencias de ambas en calidad de testigos en la instrucción de la causa.

A finales de abril, dos víctimas de la DANA confirmaron a requerimiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la injerencia del marido de la juez de la DANA, Nuria Ruiz Tobarra. Los hechos fueron confirmados al Consejo, también a requerimiento del citado órgano judicial, por el abogado Rubén Gisbert, quien a su vez dirige las acusaciones de estas dos víctimas en la citada causa.