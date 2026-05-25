Madrid vive una auténtica revolución alrededor del café. Las cafeterías de hoy ya no son sólo lugares donde desayunar rápido antes del trabajo o pedir un espresso para llevar. La nueva generación de espacios wellness apuesta por ofrecer una experiencia completa donde el diseño, la alimentación saludable y el autocuidado forman parte del mismo ritual. Ahora, tomar un café significa también parar, reconectar y cuidarse.

Influenciadas por ciudades como Los Ángeles, Londres o Toronto, las cafeterías madrileñas han abrazado una tendencia que mezcla estética aesthetic, nutrición funcional y comunidad. Smoothies con proteínas, matchas con colágeno, lattes o cafés enriquecidos con suplementos forman parte de cartas pensadas para hacernos sentir bien por dentro y por fuera.

Según especialistas en nutrición y bienestar, el auge de estos ingredientes responde a una nueva forma de entender la salud: ya no se trata sólo de reaccionar cuando aparece un problema, sino de incorporar hábitos cotidianos que ayuden a mejorar el bienestar físico y mental. Y el café, convertido en ritual diario, se ha transformado en el vehículo perfecto.

Las cafeterías ‘wellness’ que arrasan en Madrid

Sesen Room

Fernando el Santo, 21.

Ubicado dentro de Casa Barré, Sesen Room se ha convertido en uno de los espacios más exclusivos de la capital. Su filosofía gira alrededor del bienestar integral y sus famosos collagen coffees son ya un imprescindible entre quienes buscan convertir el café de la mañana en un gesto de autocuidado.

Maison Matcha

Monte Esquinza, 33 y Don Ramón de la Cruz, 29.

La creadora de contenido Violeta Mangriñán ha conseguido que Maison Matcha sea una de las cafeterías más fotografiadas de Madrid. Aquí el matcha es el gran protagonista y puede personalizarse con proteínas o colágeno. El favorito absoluto es el Maison Pink, elaborado con leche de coco y fresa.

Religion Coffee

María de Molina, 24; Méndez Álvaro, 61; Príncipe de Vergara, 16.

Mucho antes de que el wellness explotara en redes sociales, Religion Coffee ya apostaba por bebidas funcionales. Además del café de especialidad, ofrecen suplementos enfocados al estrés, la microbiota o el aporte vitamínico. Su capuchino multivitamínico es perfecto para empezar el día con energía.

Nudes

San Mateo, 30.

Si Pinterest tuviera una cafetería oficial, probablemente sería Nudes. Este espacio mezcla interiorismo minimalista con una carta saludable repleta de smoothies proteicos y opciones equilibradas. Su batido Pinkfit, con frambuesa y proteína, es uno de los más pedidos.

Jade Matcha Gallery

Conde de Xiquena, 14.

Este matcha bar situado en Salesas mezcla arte, diseño y café funcional en un ambiente sofisticado y contemporáneo. Su bebida estrella, el Vanilla Glow, combina matcha latte de vainilla con colágeno.

Natif

Santa Teresa, 2; Francisco Rojas, 7.

Inspirado en la naturaleza y en sabores internacionales, Natif es uno de esos lugares donde desayunar saludable se convierte en experiencia. Sus smoothies con frutas y colágeno son perfectos para recargar energía.

Hey My Coffee

General Díaz Porlier, 34; Tetuán, 22; Santa Engracia, 4.

Fundada por dos hermanos apasionados por el café de especialidad, Hey My Coffee destaca por su estética minimalista con inspiración japonesa. Además, puedes añadir colágeno marino a cualquiera de sus bebidas.

Posdata Foods

General Pardiñas, 24.

Especializada en alimentación saludable y repostería consciente, Posdata Foods demuestra que lo healthy también puede ser delicioso. Sus smoothies y iced coffee latte son algunos de los favoritos del barrio de Salamanca.

Cafeterías con pilates: la tendencia más exclusiva

El concepto wellness ha ido todavía más lejos en Madrid con espacios que combinan entrenamiento y cafetería saludable en un mismo lugar.

Barrelatte

Bretón de los Herreros, 26.

Este estudio fusiona clases de barre y pilates con rituales de bienestar como mascarillas de luz infrarroja y matcha ceremonial después del entrenamiento. Un auténtico club social wellness.

AMA Studio

Juan de Austria, 30.

Especializado en el método Lagree, AMA Studio combina entrenamientos intensos con un healthy café donde disfrutar de smoothies, bowls y cafés de especialidad tras la sesión.

Six Harmonies

Salustiano Olozaga, 11.

Pilates, barre, sauna infrarroja, baños de hielo y un Glow Lounge con smoothies proteicos y lattes funcionales convierten a Six Harmonies en uno de los espacios wellness más exclusivos de Madrid.

Casa Kavi

C. de Alburquerque, 14.

Entre todas las aperturas recientes, Casa Kavi destaca por ofrecer una experiencia holística única. Este espacio combina yoga terapéutico, meditación y gastronomía ayurvédica en un entorno diseñado para bajar el ritmo y desconectar del estrés urbano.

Su cafetería saludable, conocida como Kavi Café, apuesta por bebidas funcionales como el Detox Latte o el Mushi Matcha, además de opciones sin gluten y sin azúcares refinados. Todo está pensado para crear armonía entre cuerpo y mente.