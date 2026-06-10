El truco de Taylor Swift que los maquilladores recomiendan copiar: solo necesitas este lip combo

Solo necesitas este lip combo, este es el truco de Taylor Swift que los maquilladores recomiendan copiar. Es hora de saber qué es lo que puede pasar con una serie de elementos que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. En estos días en los que tocará saber qué podemos hacer para potenciar nuestra belleza de la mejor manera posible. Con un pequeño gesto que, sin duda alguna, acabará marcando una importante diferencia. Será el momento de conocer en primera persona lo que puede hacernos este lip combo de lo más especial.

Este maquillaje que queremos empezar a descubrir puede darnos lo que necesitamos en estos días que hasta la fecha nadie hubiera imaginado. Es hora de saber qué podemos hacer para descubrir la esencia de un estilismo de 10, sólo necesitas un lip combo de esos que llevan las celebridades y que quizás te cueste más de una novedad destacada, es hora de saber qué puede pasar en estos días en los que cada detalle cuenta. Estos maquilladores saben muy bien cómo conseguir este maquillaje digno de una experta que puede potenciar un rasgo esencial del rostro.

Los maquilladores recomiendan copiar el truco de Taylor Swift

Estos expertos en maquillaje no dudan en apostar claramente por una serie de elementos que pueden ser lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante y que quizás hasta la fecha no sabíamos. Este tipo de trucos de los expertos son, en esencia lo que nos ayudará a conseguir potenciar al máximo nuestra belleza.

Será cuestión de ponerse manos a la obra con algunos elementos que pueden acabar de darnos aquello que queremos. Un look con mucho estilo que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve. En la época del año en la que tenemos más compromisos sociales.

Es hora de saber qué puede pasar en unas jornadas en las que nuestros labios acabarán siendo protagonistas. Sin duda alguna, habrá llegado este momento de empezar a cuidar un poco más estos pequeños gestos que tenemos por delante y que pueden ser esenciales.

Taylor Swift sabe muy bien cómo sacarse el máximo partido posible con un truco que la ha llevado a lo más alto. Una manera de maquillarse que ha hecho que los expertos se queden en shock al ver lo fácil que es lucir labios con un solo producto.

Solo necesitas este lip combo

Este lip combo puede acabar siendo lo que nos dará un extra de buenas sensaciones, de tal manera que conseguiremos obtener un extra de buenas sensaciones en unos días en los que todo puede posible. Cuando disponemos de buenas herramientas, el resultado puede ser increíble. Los expertos de L’Atelier du sourcil nos explican en su blog algunos de los consejos básicos de maquilladores profesionales que podemos poner en práctica:

La base de maquillaje: se puede aplicar como base en los labios antes de la barra de labios para una mejor fijación del maquillaje.

Delineador de labios: esencial para crear contornos precisos y sin manchas, el delineador de labios debe ser del mismo color que tu barra de labios. Pequeño consejo, empieza siempre delineando tus labios con el lápiz antes de aplicar tu labial.

El pañuelo: una vez aplicado el pintalabios, recuerda pellizcar un pañuelo con los labios. Esto eliminará el exceso de material que podría manchar tus dientes y arruinar tu maquillaje.

Polvo matificante: este polvo aportará un brillo extra a tu maquillaje y actuará como fijador para una fijación duradera. Pequeño tip: es recomendable aplicarlo delicadamente con una brocha.

El factor que destaca siguiendo a estos mismos expertos es uno que quizás nos sorprenderá: «Elegir el color adecuado para tu barra de labios es fundamental. El primer parámetro a tener en cuenta es por supuesto la armonía de los colores con todo tu maquillaje. Por ejemplo, si ya has intensificado la mirada, no hace falta que realces también la boca a riesgo de pasarte.

El segundo parámetro a tener en cuenta es el color natural de tus labios. Si estos últimos son naturalmente claros, prefiera los tonos beige, rosa claro o coral. En cambio, si tus labios son más oscuros, puedes optar por colores más marcados como el marrón, el rosa oscuro o incluso el ciruela o el granate. Tenga en cuenta que la boca roja intensa y glamorosa generalmente se adaptará a todos, es un aspecto clásico y un valor seguro y atemporal que siempre está en la cima de la tendencia».

Elige el color adecuado, siguiendo el consejo de Taylor Swift y de estos expertos que no dudan en darnos los mejores consejos para conseguir estos labios perfectos que queremos poner en práctica. Es hora de cuidarnos un poco más y de obtener aquello que necesitamos.