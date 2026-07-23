El papel de aluminio se convierte en el mejor aliado para robar smartphones: así funciona el método que preocupa a los expertos

Los hurtos han sido siempre una de las preocupaciones de los españoles. La educación y concienciación de la existencia de estos, sobre todo en grandes aglomeraciones, han hecho que se vean levemente reducidos. No somos los únicos que ponemos empeño y aprendemos; los ladrones también buscan y crean nuevas tendencias para lograr hurtos de forma exitosa.

En el robo de dispositivos móviles también se han producido avances para combatir las nuevas formas de geolocalización que ayudan a localizar nuestros móviles en caso de robos. El papel de aluminio que todos tenemos en casa se ha vuelto una herramienta muy empleada para evitar el rastreo de los móviles.

El papel de aluminio como barrera

En cuanto los robos de smartphones se producen, los infractores de los hurtos tienen como objetivo envolver los dispositivos en papel de aluminio. Cuando la víctima se da cuenta de la pérdida (sustracción) del teléfono móvil, intenta localizarlo a través de «Buscar mi iPhone» o «Buscar mi dispositivo». Estas opciones de Apple o Google permiten desde otro dispositivo geolocalizar tu dispositivo.

Al envolverlos tras el robo en el papel de aluminio, permite llevar los móviles a lugares seguros y manipularlos sin ser rastreados. El aluminio funciona como un escudo conductor que bloquea señales GPS, redes móviles y Wi-Fi, creando un efecto «jaula de Faraday» que anula funciones de localización y comando remotos.

Con los últimos avances tecnológicos, este método a largo plazo es ineficiente, pero sirve para que los delincuentes puedan ganar tiempo antes de despiezarlo, venderlo o intentar técnicas de phishing.

¿Qué hacer en caso de robo?

En primer lugar, deberemos entrar en «Busca mi iPhone» o «Encontrar mi dispositivo» y activar el «modo perdido» y seleccionar la opción que nos permita borrar nuestros datos. La orden se ejecutará automáticamente en cuanto le quiten el papel de aluminio y reciba señal.

Las autoridades recomiendan cambiar las contraseñas de tu banco, correo y redes sociales. Cerrar las sesiones activas de todas tus cuentas y desvincular tus tarjetas de Apple Pay o Google Pay.

Tras esto, deberemos llamar a nuestro operador para dar de baja la tarjeta SIM. Denuncia el robo ante la policía aportando el número IMEI y pide a tu operador que bloquee el teléfono por IMEI para que sea inservible.