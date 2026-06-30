Detenidas dos personas por fingir el robo de dos móviles en Punta Umbría para cobrar 2.500 € del seguro

La Guardia Civil ha detenido a dos personas en la localidad sevillana de Carmona como presuntas autoras de un delito de simulación de delito y otro de estafa al seguro, después de que supuestamente denunciaran el falso robo de dos teléfonos móviles de alta gama en la playa de Punta Umbría con el objetivo de cobrar la correspondiente indemnización del seguro.

La investigación comenzó tras la denuncia presentada por una mujer, quien aseguró que durante una jornada en la playa de Punta Umbría le habían sustraído diversos efectos personales, entre ellos dos teléfonos móviles valorados en unos 2.500 euros. Sin embargo, las investigaciones realizadas por los agentes de la Guardia Civil de la localidad onubense permitieron descubrir numerosas contradicciones que acabaron destapando el supuesto fraude.

Durante las investigaciones, la Guardia Civil comprobó que ambos terminales habían sido localizados en un establecimiento de compra y venta de artículos de segunda mano de Lepe. Posteriormente, se constató que los dispositivos habían llegado desde otro comercio de la misma cadena situado en la localidad sevillana de Brenes.

Al desplazarse hasta este último establecimiento, los agentes descubrieron que los teléfonos habían sido vendidos mediante contrato por la propia denunciante. Además, comprobaron que durante toda la operación estuvo acompañada y asesorada por su pareja sentimental, lo que hizo sospechar de una actuación coordinada entre ambos.

Con estas evidencias, la Guardia Civil decidió ponerse en contacto con la compañía aseguradora de los terminales. La entidad confirmó que, pocos días después de presentar la denuncia por el supuesto robo, la mujer había comunicado los hechos al seguro y había recibido la indemnización correspondiente de 2.500 euros por la pérdida de los dos dispositivos móviles.

A la vista de todas las pruebas reunidas, los agentes procedieron a la detención de las dos personas implicadas. La mujer ha sido considerada autora de los delitos de simulación de delito y estafa al seguro, mientras que su pareja ha sido arrestada como presunto cómplice en ambos hechos. Los detenidos, junto al atestado de instrucción y los dos teléfonos móviles recuperados durante la investigación, han sido puestos a disposición del juzgado competente, que continuará con la tramitación del procedimiento judicial.