Adiós a los tardeos en el Puerto de Santa María a partir del 7 de julio: éste es el impactante motivo que decepciona a los jóvenes españoles

El anuncio del cierre de varios locales de tardeo en el Puerto de Santa María ha supuesto un varapalo para miles de jóvenes que ya habían reservado sus vacaciones en el municipio gaditano. Los chiringuitos en Puerto Sherry tendrán que cerrar a partir del próximo 7 de julio, en apenas unos diez días, y rompiendo con la temporada alta de turismo joven.

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, propietaria del terreno sobre el que se encuentran estos locales, ha desestimado el recurso de los locales contra esta medida. Margarita, Blue, Phiphi y Playa Canalla son los cuatro locales afectados.

¿Por qué cierran estos locales?

La medida ha sido impuesta porque estos chiringuitos disponían de una autorización como bar-kiosco concedida en 2023, con una vigencia de tres años y sin permiso para ofrecer música.

Además, únicamente podían permanecer abiertos entre abril y septiembre. La autorización expiró el pasado mes de marzo, por lo que se solicitó una prórroga hasta mediados de septiembre. Sin embargo, esta petición ha sido rechazada, aunque todavía cabe la posibilidad de presentar distintos recursos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ʙʟᴜ ᴘᴜᴇʀᴛᴏ sʜᴇʀʀʏ (@blupuertosherry)

Un revés importante para la ciudad

El cierre de estos locales ha supuesto un gran inconveniente para el turismo portuense durante este verano, así como para el empleo de la ciudad, ya que son muchas las personas que trabajan en estos establecimientos. Estos cuatro locales cuentan en épocas de temporada baja con una plantilla de 200 trabajadores aproximadamente, mientras que durante los meses de mayor actividad alcanzan una cifra de empleados cercana al millar.

Estos empleos son variados y diversos, desde camareros, personal de cocina y equipo de limpieza hasta miembros para garantizar la seguridad, técnicos, relaciones públicas, recepcionistas, mantenimiento y cocteleros.

El destino favorito de los jóvenes

El destino preferido entre los jóvenes para veranear es el Puerto de Santa María. La localidad gaditana es una joya costera que se ha consolidado como la favorita de los jóvenes gracias a sus playas de arena fina, su reconocida oferta gastronómica y como uno de los lugares de mayor ocio diurno y nocturno.

En una época donde el concepto del tardeo está en auge, cada vez más jóvenes optan por viajar a este municipio debido a su amplia oferta de locales donde poder disfrutar de música e incluso actuaciones en directo durante la tarde, y con entrada gratis a los locales de fiesta nocturna para todo el que lo desee.