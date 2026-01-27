Los mejores bares y discotecas de Madrid para ir a ligar: lo confirman los madrileños y no hay discusión

Ahora que se acerca el Día de San Valentín, si no tienes pareja y estás buscando el amor, siempre puedes recurrir a las aplicaciones dedicadas a buscar un match ya sea para una relación, una amistad o algo esporádico, pero si además vives en Madrid, puedes disfrutar de algunos de los mejores locales de noche, en los que poder ligar. Sabemos que los tiempos cambian y todo se mueve hoy como decimos, mediante aplicaciones, pero si quieres divertirte, bailar, tomar alguna copa y conocer gente, nada como estos bares y discotecas de Madrid para ir a ligar.

Madrid concentra algunos de los locales más activos de la noche española y, cuando se trata de conocer gente, hay ciertos bares y discotecas que los propios madrileños señalan como los más eficaces. La conversación se ha reactivado después de que un vídeo en TikTok preguntara directamente a varios jóvenes por sus lugares preferidos para ligar, y las respuestas han generado un debate inesperado sobre cuáles son, hoy por hoy, los puntos calientes de la ciudad. La lista que han ido elaborando los usuarios no sólo coincide en varios nombres, sino que también refleja cómo se mueven los distintos públicos por barrios como Malasaña, Lavapiés o el centro.

En ellos podemos encontrar de todo, desde coctelerías tranquilas, a clubes alternativos y como no, discotecas. Cada uno con un ambiente propio y con horarios que marcan diferencias claras según el tipo de plan que busque cada uno. Con eso en mente es posible trazar un recorrido bastante fiel a lo que se vive actualmente en Madrid y más si lo que se desea es ligar.

Chinchín Coctelería

Comenzamos con el sitio perfecto para quienes deseen un ambiente tranquilo donde hablar no sea imposible. Ubicado en Malasaña, es un local pequeño, con luz suave y una carta de cócteles creativos que suele animar a quienes buscan un primer acercamiento sin ruidos ni aglomeraciones. Abre de martes a domingo hasta las tres de la mañana y ofrece un menú degustación para quienes quieran alargar la cita. Los precios de los cócteles rondan los 12 euros, lo que lo convierte en una opción accesible dentro de la zona.

View this post on Instagram A post shared by ChinChín (@chinchincocteleria)

La Estrella

La Estrella es otra de las menciones habituales. Su propuesta mezcla tapas, cocina sencilla y una barra animada donde es fácil entablar conversación. Funciona especialmente bien a última hora, cuando el local se llena de grupos que buscan continuar la noche en un ambiente relajado. Abre de martes a sábado, con horarios que se alargan hasta la una y media entre semana y hasta las dos los fines de semana. Sus precios se mantienen en la línea de la zona, con tapas desde 5 euros y cócteles desde 12.

El Internacional

Para quienes buscan algo más sofisticado, El Internacional ofrece una mezcla de influencias tropicales y neoyorquinas que ha ganado público en muy poco tiempo. La música en vivo y los sets que cambian cada semana generan un ambiente en el que es fácil socializar. Abre de miércoles a sábado, normalmente hasta las cinco y media o seis de la mañana, según la programación. La carta de cócteles parte de los 12 euros y suele acompañarse de pequeñas tapas que rondan los 6 euros.

Lucky Dragon

Entre los locales más mencionados está también Lucky Dragon, un bar que ha convertido su estética de neón y sus referencias orientales en parte de su identidad. Desde primera hora podemos ver que ya está llena. En su caso, abre de jueves a sábado hasta las tres de la mañana. Los cócteles tienen un precio de 10 euros y las tapas empiezan en 5 , lo que explica que sea habitual encontrarlo con todas las mesas ocupadas.

View this post on Instagram A post shared by Lucky Dragon 🐲 (@luckydragon_)

Club Malasaña

Si el objetivo es encontrar un ambiente alternativo con música ecléctica, Club Malasaña sigue siendo un referente. Situado en pleno corazón del barrio, combina conciertos, sesiones de DJ y un público que cambia según el día de la semana. Abre miércoles y jueves hasta las cinco y media y amplía horario hasta las seis de la mañana los fines de semana. Los precios varían en función del evento y se anuncian en su perfil oficial, donde también publican la programación completa.

Chachá The Club

Chachá The Club, en pleno Lavapiés, aparece entre las respuestas más repetidas del vídeo. El local ha destacado en los últimos años por su mezcla de música en directo, estética muy marcada y una clientela diversa que facilita las interacciones. Abre los viernes de medianoche a seis de la mañana. La entrada cuesta 15 euros antes de la una y media e incluye copa. Después, se accede sin consumición. Su ambiente suele ser uno de los más comentados en redes cada fin de semana.

La Discoteca

Para quienes prefieren ir directamente al grano, La Discoteca sigue siendo una apuesta segura. Con una pista amplia, buena iluminación y un ambiente que va subiendo de intensidad a medida que avanza la madrugada, es uno de los locales más mencionados por quienes salen con ganas de conocer gente. Abre de miércoles a sábado, con horarios que llegan hasta las seis de la mañana los fines de semana. Los cócteles parten de los 6 euros y la entrada con consumición suele rondar los 20.