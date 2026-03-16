La UE quiere que cambies la calefacción de tu casa: las calderas de gas tienen los días contados en España

La Unión Europea ha puesto el punto de mira en las calderas de gas y se ha dado de plazo hasta el año 2040 para acabar con el uso de combustibles fósiles para la calefacción. Todo ello con el objetivo de incentivar el uso por parte de los ciudadanos de las bombas de calor, los sistemas híbridos u otras tecnologías que apuesten por las renovables. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la decisión de la UE con las calderas de gas para la calefacción.

No, la Unión Europea no va a prohibir las calderas de gas para la calefacción. Al menos de momento. Sí que es cierto que la UE ha fijado el año 2040 como fecha límite para el uso de los combustibles fósiles para la calefacción, lo que puede suponer el fin de las calderas de gas tal como las conocemos. Esto ha quedado establecido en una directiva de la UE que recientemente ha sido sacada a consulta y que todo hace indicar que será oficial durante 2026. Esta nueva norma llega con el objetivo de apostar por las renovables y acabar con los sistemas que más dañan el medio ambiente.

Así que la respuesta es clara: la directiva europea (EPBD) establece que los edificios o pisos tendrán hasta el año 2040 para utilizar combustibles fósiles para la calefacción. Esto aplaza la decisión sobre el final de las calderas de gas, cuya vida se podrá alargar durante más de una década. Lo que sí que se ha prohibido recientemente son las ayudas para los ciudadanos que utilicen combustibles fósiles y estas ahora van dirigidas exclusivamente a los que apuesten por energías renovables para la calefacción.

Esta nueva directiva de la UE va en una clara dirección de aquí a los próximos años. No se prohibirán las calderas de gas para la calefacción, pero sí se incentivará a las empresas y ciudadanos para que utilicen bombas de calor, sistemas híbridos o energía renovable para la calefacción de un hogar. También se incentivará a las comunidades de edificaciones y constructores que aboguen por esta teoría en los edificios, que a partir de 2030 tendrán que ser cero emisiones. Los ciudadanos que lo deseen podrán seguir comprando e instalando en su hogar calderas de gas… hasta 2040.

La UE y su decisión con las calderas de gas

La página web oficial de Repsol ha publicado un artículo en el que ha informado a los ciudadanos sobre la decisión de la UE con el uso de los combustibles fósiles y el adiós a las calderas de gas para 2040. «Tras la aprobación de la nueva Directiva de Eficiencia Energética de Edificios de la Unión Europea, que obliga a eliminar los combustibles fósiles en las calderas de gas para el año 2040, se está generando un gran debate de discusión al respecto. «¿Realmente se van a prohibir ya las calderas de gas?», se pregunta este portal especializado.

«La respuesta es clara y simple: no se prohíben las calderas de gas en esta nueva normativa», dice la página oficial de Repsol sobre esta normativa de la UE con las calderas de gas. En este portal especializado también informa que en la directiva «no se habla de la sustitución de calderas de gas por bombas de calor, ni de la prohibición del uso de las mismas», dejando claro que lo que debe cambiar de cara al futuro es «el uso de combustibles fósiles por fuentes de energía renovables».

Desde Repsol también dejan claro que será deber del Gobierno el informar a las empresas sobre los procesos para llevar a las casas de los españoles estas energías renovables. «El Gobierno de España debe determinar qué es lo que se considera como combustible fósil y cuál es el porcentaje de CO₂ producido por un combustible para considerarse como fuente de energía renovable», recuerdan desde Repsol.

Lo que está claro es que con esta directiva, la UE acabará en 2040 con las calderas de gas que utilicen combustibles fósiles. Desde 2025 se han acabado las subvenciones a los que utilicen esta energía, que ahora irán a parar a los que apuesten por las renovables.