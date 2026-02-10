Con la llegada del frío extremo, encender la calefacción se ha convertido en un lujo para muchos bolsillos debido a la baja eficiencia de los edificios en España. Para frenar este impacto, el Gobierno ha confirmado que en 2026 se mantienen las ayudas de hasta 3.000 euros destinadas a la rehabilitación energética. Un balón de oxígeno financiero que busca que los propietarios modernicen sus casas para reducir el consumo y, de paso, fulminar el sobrecoste en las facturas de luz y gas.

El Ministerio de Vivienda ha ratificado la continuidad de estas subvenciones, integradas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El objetivo no es otro que actualizar un parque inmobiliario envejecido que dispara el gasto energético cada invierno. Gracias a los fondos europeos, los propietarios pueden recuperar una parte sustancial de la inversión realizada en mejorar su confort térmico.

Cómo funciona la ayuda de 3.000 euros

No se trata de una rebaja automática en el recibo, sino de una inyección económica para cubrir obras de mejora. Esta ayuda del Gobierno está diseñada para que el usuario pueda renovar desde las ventanas hasta los sistemas de calefacción por otros más eficientes (como la aerotermia o calderas de última generación).

Para poder optar a los 3.000 euros, la normativa es clara:

Vivienda habitual : debe ser la residencia permanente del solicitante.

: debe ser la residencia permanente del solicitante. Ahorro real : es obligatorio acreditar, mediante certificados energéticos, que la obra ha logrado reducir al menos un 7% el consumo de energía primaria no renovable.

: es obligatorio acreditar, mediante certificados energéticos, que la obra ha logrado de energía primaria no renovable. Perfil del solicitante: no solo los propietarios pueden pedirla; también los usufructuarios e incluso los inquilinos, siempre que estos últimos tengan el permiso por escrito del dueño.

Pasos para solicitarla: ¿Por dónde empezar?

Aunque los fondos provienen del Gobierno y Europa, la gestión última depende de cada Comunidad Autónoma. Esto significa que los plazos y la forma de presentación pueden variar ligeramente según dónde vivas. No obstante, el procedimiento general sigue estos tres pilares:

Solicitud: se puede realizar vía telemática (con certificado digital) o presencial en las oficinas habilitadas por cada autonomía. Documentación técnica: es imprescindible presentar el proyecto de la obra o la memoria de las actuaciones que se van a realizar. Justificación de gastos: una vez terminada la reforma, se deben aportar todas las facturas y, lo más importante, el certificado energético final que demuestre que la casa ahora es más eficiente que antes.

Por lo general, la ayuda se recibe una vez terminada y justificada la obra, aunque conviene revisar las convocatorias específicas de cada región, ya que algunas permiten abrir el expediente antes de soltar el primer ladrillo.