Parece mentira pero esta comunidad está dando 12.000 euros de ayuda: así la puedes pedir

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha lanzado nuevas becas de hasta 12.000 euros dirigidas a jóvenes que quieran cursar estudios universitarios o de Formación Profesional de manera presencial fuera de su municipio de origen. Estas ayudas, denominadas Reto-D, se enmarcan en la «Ley de medidas contra la despoblación autonómica» y buscan que los estudiantes de las zonas despobladas puedan formarse «con el único compromiso de que el resto de la unidad familiar permanezca viviendo en su municipio durante el período que duren los estudios», explicó el vicepresidente primero regional, José Luis Martínez Guijarro.

La cuantía máxima alcanza los 12.000 euros por solicitud para estudios universitarios y los 6.000 euros para ciclos de Formación Profesional. En función del nivel de ingresos de cada unidad familiar, el importe de la beca sufragará entre el 25 y el 100% si la renta familiar es inferior, igual o superior al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) que en 2026 está fijado en 8.400 euros anuales. Estas ayudas cubren gastos como la matrícula, alojamiento y material necesario para los estudios, «siempre que se haya formalizado un préstamo para cubrir estos gastos», aclaran desde la Junta.

Las ayudas Reto-D están vinculadas a la formalización previa de un préstamo con una entidad financiera, el cual debe destinarse exclusivamente a cubrir los gastos derivados de la formación académica. Entre los conceptos subvencionables se incluyen: la matrícula oficial, el alojamiento durante el curso y el material necesario para el desarrollo de los estudios.

Una vez acreditados los gastos, la Junta asume entre el 25 % y el 100 % del importe, dependiendo del nivel de ingresos de la unidad familiar. El porcentaje cubierto por la beca se determina tomando como referencia el IPREM. Para el ejercicio 2026, el IPREM anual está fijado en 8.400 euros. Las familias con rentas inferiores a este umbral pueden acceder al porcentaje máximo de financiación.

Durante el periodo académico, los estudiantes asumen las siguientes obligaciones: formalizar un préstamo con una entidad de crédito, estar matriculado en enseñanzas no obligatorias en modalidad presencial que impliquen abandonar el domicilio familiar, acreditar que el resto de la unidad familiar reside de forma efectiva en una zona de la «España vaciada» y finalizar los estudios dentro del plazo establecido en el plan formativo.

Una vez completada la formación, el beneficiario debe mantener durante al menos tres años su estancia efectiva o desarrollar una actividad económica en una zona afectada por la despoblación. Con este requisito, el Gobierno de Castilla-La Mancha busca reforzar el retorno del talento joven al territorio rural.

En cuanto a las consecuencias del incumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato programa, si no se cumplen los requisitos en el primer periodo, que corresponde a los estudios, se perderá el 100% de la ayuda. En el segundo periodo del contrato programa, relacionado con la residencia o la actividad económica, el incumplimiento de las condiciones llevará al reintegro del 30% de la ayuda por cada condición que no se haya cumplido.

Duración

La duración máxima para finalizar los estudios varía según el tipo de estudios. Para los grados, la duración máxima es de cinco años, mientras que en el caso de Medicina es de siete años, y en Arquitectura o Farmacia, de seis años. Para los grados dobles, la duración máxima es de entre seis y siete años. Los estudios de máster tienen una duración máxima de dos a tres años, y para la Formación Profesional, la duración máxima es de tres a cuatro años. Por último, el doctorado tiene una duración máxima de cuatro años.

Cuantía

El cálculo de la ayuda se realiza en función de la renta per cápita familiar, aplicándose diferentes tramos. En el caso de que la renta per cápita sea inferior al IPREM, el beneficiario podrá acceder al 100% de la ayuda. Si la renta per cápita no supera el doble del IPREM, se aplicará el 75% de la ayuda.

En los casos en los que la renta per cápita no supere el triple del IPREM, la ayuda será del 50%. Finalmente, si la renta per cápita es superior a tres veces el IPREM, el porcentaje de la ayuda será del 25%.

Este porcentaje se aplica sobre la cuantía máxima de la ayuda, que es de hasta 12.000 € en estudios universitarios y hasta 6.000 € en Formación Profesional.

Solicitud

Las solicitudes de las becas Reto-D se pueden presentar hasta el 31 de octubre de 2026, tanto de forma telemática como presencial. La Consejería de Educación, Cultura y Deportes ha habilitado un espacio específico de información en su portal oficial, al que se puede acceder desde la web institucional de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

