El Ibex 35 ha comenzado la sesión de este lunes, 2 de marzo, la primera de la semana, con una caída del 2,9%, lo que le ha llevado a perder la cota psicológica de los 18.000 enteros y a situarse en los 17.830,5 puntos a las 9.00 horas, tras el ataque de Estados Unidos e Israel sobre Irán iniciado este fin de semana.

Minutos después del inicio de la sesión del Ibex 35, el principal indicador del mercado español moderaba su bajada hasta el 2,5%, hasta situarse en los 17.895 puntos.

Asimismo, Repsol e Indra subían con fuerza en la apertura del mercado bursátil.En concreto, Repsol se disparaba un 7,5% en los primeros compases de la sesión, hasta los 20,43 euros por título, mientras que Indra escalaba un 3,5%, hasta los 64,95 euros por acción.

Las fuerzas israelíes y estadounidenses han efectuado en la madrugada de este lunes nuevos ataques contra distintos puntos de Irán, incluida su capital, Teherán, en una noche en la que se han registrado explosiones en Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar y Bahréin, donde Washington tiene bases militares.

Las Fuerzas de Defensa de Israel han anunciado pasada la medianoche una «nueva oleada de ataques contra objetivos del régimen terrorista iraní en el corazón de Teherán».

En el terreno macro, hoy los inversores estarán pendientes de la publicación de los datos del PMI manufacturero, tanto en países de la zona euro como en EEUU.

Las empresas del Ibex 35

En los primeros compases de la jornada del Ibex 35, los mayores descensos del Ibex 35 correspondían a IAG (-7,8%), Sacyr (-5,4%), Acciona Energía (-5%) y Santander, que cedía en torno a un 4%. Mientras que, por el contrario en el Ibex 35, entre los avances destacaban Acciona (+12,28%), Repsol (+7,5%), Merlin (+5,04%) e Indra (+3,5%).

Mercados internacionales

Las principales Bolsas europeas iniciaban la jornada con signo negativo, con bajadas del 2,06% para Milán, del 2,2% para Fráncfort, del 1,9% para París y del 0,6% para Londres.

Por otro lado, la Bolsa de Japón cerró en terrenos negativos en la madrugada de este 2 de marzo. Poe tanto, ha sido un día negativo para el Nikkei 225, que acabó la jornada de este lunes con bajadas del 1,48%, hasta los 57.977,60 puntos. El índice bursátil anotó un volumen máximo de 58.365,21 puntos y un volumen mínimo de 57.285,77 puntos. Mientras que el rango de cotización para el Nikkei 225 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,85%.

El petróleo se dispara más de un 9%