El consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, ha afirmado que no está preocupado por una posible denuncia de Santa Bárbara Sistemas, propiedad de la filial europea de General Dynamics, que ha anunciado su intención de presentar un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional si el Ministerio de Defensa desestima el recurso de alzada interpuesto contra la adjudicación de los programas de artillería a la unión temporal de empresas formada por Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E).

«A nosotros no nos ha denunciado. Entonces, no tengo que estar preocupado», ha asegurado De los Mozos en un encuentro con los medios en el Mobile World Congress (MWC), que se celebra desde este lunes en Barcelona.

En este contexto, el presidente de Indra, Ángel Escribano, ha indicado que cada empresa es «muy libre» de hacer su política y tomar sus decisiones. «La Justicia esta ahí y está para todo el que la quiera usar», ha añadido.

El recurso sigue pese a las cautelares

Como reconoce la propia resolución de la cartera de Defensa, la decisión de no suspender cautelarmente las adjudicaciones «no prejuzga en modo alguno el examen de fondo del recurso de alzada presentado por Santa Bárbara solicitando la nulidad de las adjudicaciones».

De este modo, la decisión del Ministerio deberá adoptarse tras examinar los argumentos de las partes y, en particular, la posición de la propia Santa Bárbara y que, en todo caso, sería revisable por la jurisdicción contencioso-administrativa.

Por tanto, el recurso de Santa Bárbara sigue su proceso independientemente de la decisión del Ministerio sobre estas medidas cautelares.

En este contexto, cabe recordar que la firma interpuso el pasado 22 de enero un recurso de alzada contra dichas resoluciones que adjudicaron a las UTE de Indra y EM&E los contratos de suministro de los PEM, cuyo objeto es la adquisición de obuses autopropulsados de ruedas y cadenas por valor total de más de 7.000 millones de euros.

Además, Santa Bárbara solicitó como medida cautelar, mientras se sustanciaba el recurso, la suspensión de las adjudicaciones.

Exigía considerar su candidatura

Al hilo, las mismas fuentes resaltaron que Santa Bárbara es una empresa con «probada capacidad técnica y experiencia contrastada en el sector de la Defensa», lo que exigía que su candidatura para la ejecución de los PEM fuera tomada en consideración, teniendo en cuenta que las adjudicaciones a Indra y EM&E fueron adoptadas sin concurrencia ni publicidad, pese a no tener «experiencia y recursos comparables a los de Santa Bárbara».

Por ello, fuentes conocedoras del proceso consideraron «más razonable suspender» la adjudicación de los contratos y evitar posibles indemnizaciones futuras en caso de que su recurso fuese estimado en cuanto al fondo.

En cualquier caso, dichas fuentes indicaron que Santa Bárbara mantiene su «plena confianza en la solidez de sus argumentos», incluidos los de las medidas cautelares desestimadas, que, entre otros motivos, pretendían evitar los perjuicios económicos que el Ministerio afirma que podría compensar en caso de estimarse el recurso.

Así, desde la compañía aseguraron que continuarán con la defensa de sus «derechos e intereses legítimos, acudiendo a todas las instancias necesarias».