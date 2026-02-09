Muchos españoles creen que, una vez que el dinero está en su cuenta corriente, pueden disponer de él sin dar explicaciones. Sin embargo, el abogado David Jiménez ha lanzado una advertencia que ha puesto en alerta a miles de ahorradores: retirar efectivo del cajero de forma indebida o sin control puede acabar en una multa de Hacienda.

No se trata de prohibir el uso de billetes, sino de entender que el fisco vigila de cerca cualquier movimiento que se salga de lo habitual.

El límite de los 3.000 euros y el control bancario

Aunque el Banco de España permite retirar cualquier cantidad de nuestra cuenta, la realidad administrativa es distinta. David Jiménez explica que las entidades bancarias tienen la obligación de informar a la Agencia Tributaria cuando un cliente retira más de 3.000 euros en una sola operación o de forma continuada.

El problema no es sacar el dinero en sí, sino la falta de trazabilidad. Si Hacienda detecta movimientos elevados y no encuentra una justificación clara de para qué se va a usar ese efectivo o de dónde proviene, puede iniciar una inspección. El abogado recuerda que la Administración siempre sospecha del fraude fiscal o el blanqueo, y la carga de la prueba recae sobre el ciudadano.

¿Por qué te pueden multar si el dinero es tuyo?

La clave reside en la declaración de movimientos. Jiménez recalca que si vas a entrar o salir de España con más de 10.000 euros, o si mueves por el territorio nacional más de 100.000 euros en efectivo, debes presentar el modelo S1. Si no lo haces, Hacienda puede intervenir el dinero y aplicar sanciones que van desde los 600 euros hasta el 50% del valor de la cantidad encontrada.

Incluso en cantidades menores, el riesgo está en los ingresos posteriores. Si sacas dinero para «guardarlo bajo el colchón» y meses después decides volver a ingresarlo, Hacienda podría considerarlo una ganancia patrimonial no justificada. Al no poder demostrar que ese dinero es el mismo que sacaste en su día, te tocaría pagar impuestos por él de nuevo, más la correspondiente sanción por no haberlo declarado correctamente en su momento.