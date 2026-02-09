Si tienes perro tienes que saber ésto: te vas a llevar 100 euros en la declaración de la renta

La campaña de la renta 2026 llegará el próximo 8 de abril con un buen número de deducciones a las que se podrán acoger los contribuyentes para pagar menos impuestos. Una de las que más ha dado que hablar en las últimas semanas es la deducción a los ciudadanos que tengan un perro a cargo, a la que se pueden acoger una serie de beneficios fiscales en comunidades autónomas como Cantabria o Andalucía. Consulta en este artículo todo lo que debes saber si eres dueño de un perro y tienes la obligación de presentar la declaración de la renta en 2026.

La renta 2026 arranca el 8 de abril y hasta el 30 de junio los contribuyentes españoles que cumplan con los requisitos podrán hacer a través de internet la declaración de ingresos y patrimonio del 2025. A partir del 6 de mayo, se habilitará la opción de poder hacer el ejercicio del IRPF por la vía telefónica y, en el último mes de junio, se podrá presentar la renta de forma presencial en cualquier oficina de la Agencia Tributaria. Si el resultado es ‘a devolver’, desde Hacienda se fijan hasta el 31 de diciembre de plazo para pagar sin intereses y, si sale ‘a pagar’, se podrá fraccionar el pago: el primero tras confirmar el borrador y el segundo antes del 5 de noviembre.

En la renta 2026, las obligaciones serán similares al año anterior. Tendrá que declarar los ingresos de 2025, los que hayan superado el umbral de 22.000 euros anuales, y este límite bajará a 15.786 euros para los que tengan dos pagadores y el segundo de ellos supere los 1.500 euros. También tendrán la obligación de presentar la declaración de la renta los trabajadores autónomos, sea cual sea la cantidad ingresada el pasado año, y los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, que es una ayuda para las personas que están en una situación de extrema vulnerabilidad.

La deducción por el perro en la declaración de la renta

Los contribuyentes que están obligados a presentar la declaración de la renta y tengan un perro u otra mascota se podrán acoger a una deducción de hasta 100 euros en esta campaña del IRPF. Los dueños de las mascotas también podrán ahorrarse unos impuestos si tienen una discapacidad o si estos animales son indispensables para desarrollar su función.

De primeras, en Andalucía la Junta aprobó en su día que los contribuyentes se podrán desgravar hasta el 30% de los gastos veterinarios con un máximo de 100 euros por contribuyente al año. Así que los ciudadanos que tengan un perro podrán ahorrar impuestos por las vacunas, tratamientos o una visita al veterinario. Para ello, el animal tendrá que estar registrado en el Registro Andaluz de Identificación Animal (RAIA) y no se podrán superar ciertos límites de ingresos. En Cantabria los contribuyentes también se podrán aplicar una deducción de hasta 100 euros para los gastos veterinarios. Para ello, también se tendrá que cumplir con los requisitos de ingresos y el animal tendrá que estar identificado.

También se podrán acoger a una deducción por el cuidado de un perro las personas con discapacidad que necesitan de un animal como guía para desenvolverse en el día a día y los trabajadores autónomos que puedan acreditar que son gastos de su actividad económica, como por ejemplo es el caso de los adiestradores caninos.

Los contribuyentes también se podrán acoger a deducciones por las donaciones que se realicen a ONGs o fundaciones nacionales, como puede ser la Asociación Nacional Amigos de los Animales, la Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales o Asociación Defensa Derechos Animal.