Confirmado por Hacienda: calendario y fechas clave de la declaración de la renta

El próximo mes de abril llega con el inicio de la campaña de la declaración de la renta que los contribuyentes españoles que cumplan con los requisitos de ingreso tendrán la obligación de presentar. Hasta el próximo 30 de junio se fija el límite para completar el ejercicio del IRPF, ya sea a través de internet, vía telefónica o de forma presencial en cualquier oficina de la Agencia Tributaria. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las fechas de la próxima campaña de la declaración de la renta.

El 8 de abril comienza la campaña de la declaración de la renta en la que los ciudadanos españoles tendrán que presentar los ingresos y patrimonio de 2025. A partir de esta fecha, tendrán la opción de presentar el IRPF los españoles que hayan superado los 22.000 euros de ingresos durante el año pasado. El límite bajará a los 15.876 euros para los trabajadores que tengan varios pagadores y uno de ellos supere los 1.500 euros.

En esta campaña de la renta 2026 también tendrán la obligación de presentar la declaración de la renta los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital y los trabajadores autónomos, independientemente de las cantidades que hayan ingresado en el último año. Finalmente, y después de otro giro del Gobierno, los desempleados españoles no tendrán que hacer la declaración de la renta bajo riesgo de perder la prestación o subsidio del SEPE.

Las fechas de la declaración de la renta

La Agencia Tributaria informa en su página web de todas las fechas para la próxima campaña de la declaración de la renta. Son estas, extraídas textualmente de los canales oficiales de la Agencia Tributaria:

8 de abril hasta el 30 de junio de 2026: presentación por Internet de las declaraciones de Renta y Patrimonio 2025.

presentación por Internet de las declaraciones de Renta y Patrimonio 2025. Del 6 de mayo al 30 de junio de 2026: la Agencia Tributaria le podrá confeccionar su declaración de Renta 2025 por teléfono. Se debe hacer solicitud de cita desde el 29 de abril hasta el 29 de junio.

la Agencia Tributaria le podrá confeccionar su declaración de Renta 2025 por teléfono. Se debe hacer solicitud de cita desde el 29 de abril hasta el 29 de junio. Del 1 de junio al 30 de junio de 2026: la Agencia Tributaria le podrá confeccionar su declaración de Renta 2025 presencialmente en sus oficinas. Se debe hacer una solicitud de cita desde el 29 de mayo hasta el 29 de junio.

Así que los contribuyentes que cumplan con los requisitos de ingresos tendrán hasta el próximo 30 de junio para completar el ejercicio del IRPF. Una vez realizado el borrador, el resultado será ‘a devolver’ para los ciudadanos que hayan pagado más IRPF de la cuenta en el último año y ‘a pagar’ para los que hayan contribuido de menos en 2025. Estos ciudadanos tendrán la opción de devolver el dinero de forma fraccionada, siendo el primer pago tras confirmar el borrador y el segundo antes del 5 de noviembre. Estos pagos se podrán hacer a través de la aplicación Bizum.

Como suele ser habitual cada año, los contribuyentes se podrán acoger a un buen número de deducciones de carácter estatal y autonómico para ahorrarse impuestos. Estas deducciones van desde el alquiler de la vivienda, la realización de obras para mejorar la eficiencia energética de un hogar, la compra de un vehículo eléctrico o para las hipotecas antiguas confirmadas antes del 1 de enero de 2013.

También hay otras deducciones por maternidad, familia numerosa, gastos de guardería o las cuotas de ONG, sindicatos y colegios profesionales. En zonas como la Comunidad Valenciana, hasta se pueden ahorrar impuestos por los gastos del dentista, gimnasio u oculista, y en la Comunidad de Madrid existen deducciones por gastos educativos.