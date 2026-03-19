Desde el accidente de Adamuz, hace dos meses, la circulación de trenes con destino a Málaga se encuentra interrumpida. El resultado es que esta situación ya tiene un impacto directo en los trabajadores del sector ferroviario, ya que a raíz de este cese de actividad la compañía Iryo decidió aplicar un ERTE que afecta a 40 trabajadores de este recorrido. Así, los afectados serían 26 trabajadores de la compañía en Málaga además de 14 maquinistas de Madrid. No obstante, se esperaba que los trabajos en las vías se finalizaran el 23 de marzo, pero se han retrasado los plazos y no se espera la apertura del recorrido hasta finales de abril, por lo que ni si quiera estaría preparado el recorrido para la Semana Santa. En consecuencia, fuentes conocedoras de la situación ha informado a OKDIARIO que desde Iryo se ha ampliado el ERTE a los trabajadores hasta finales de abril.

En concreto, el presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, ha asegurado que en estos momentos se baraja «como mínimo» para el restablecimiento del tráfico ferroviario directo por alta velocidad entre Madrid y Málaga «no antes de la última semana de abril»; una fecha que, ha advertido, es «una situación absolutamente provisional», que será actualizada cada 15 días. Dicha revisión de la apertura se hará en función del desarrollo y la evolución de las obras. Adif explica que «han estado marcadas y seguirán marcadas por la seguridad de los trabajadores».

Asimismo, los hoteles de la Costa del Sol ya están registrando unas pérdidas de 300 millones por esta situación porque todavía no se ha reanudado la alta velocidad hacia Málaga desde el accidente de Adamuz.

De igual forma, la patronal hotelera española (CEHAT) advierte de que la prolongación de esta situación en Málaga puede traducirse en un impacto directo sobre la actividad económica y cientos de empleos, sobre todo en un periodo previo a campañas clave como la Semana Santa y la temporada de primavera.

Caen un 20% los viajeros de alta velocidad y larga distancia de Iryo, Ouigo y Renfe

Además, el número de viajeros de los trenes de alta velocidad y larga distancia se ha desplomado el 20% durante el mes de enero, tras el accidente de Adamuz, según los últimos datos del INE. Principalmente, el mayor descenso se ha notado en la alta velocidad, que ha pasado de 3.422 pasajeros en diciembre de 2025 a 2.672 en enero de 2026, lo que supone una caída de usuarios del 21,92%. Mientras que en el caso de los trenes de larga distancia el descenso sigue una línea muy similar, con una caída de un 20,95% de los pasajeros, que han pasado de ser 4.085 en diciembre a 3.229 en enero.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que en estos datos se incluyen todos los trenes de las distintas compañías que hacen estos trayectos, es decir, Renfe, Iryo y Ouigo.

Este descenso de viajeros también se ha notado en el resto de viajes en tren. De esta forma, en los trenes de media distancia, con los que trabaja sólo la compañía Renfe, también se ha notado un descenso, aunque este es menor, con una caída de usuarios del 6,75%. En este caso, se ha pasado de 3.424 usuarios en diciembre a 3.193 en enero.