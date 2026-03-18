La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) ha mostrado su preocupación por la subida del precio de los carburantes, así como por la situación que atraviesa la red ferroviaria de alta velocidad de Málaga tras el accidente de Adamuz, cuya prolongada afectación está generando importantes disrupciones en la movilidad y amenaza con impactar de forma directa en la actividad turística en España y en el empleo del sector hotelero de la Costa del Sol.

Así, la patronal hotelera española advierte de que la prolongación de esta situación en Málaga puede traducirse en un impacto directo sobre la actividad económica y cientos de empleos, sobre todo en un periodo previo a campañas clave como la Semana Santa y la temporada de primavera.

Según datos de asociaciones territoriales, como la Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos (FAHAT) o la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (AEHCOS), donde las incidencias en la red ferroviaria están teniendo especial repercusión, ya se están registrando caídas de la demanda de entre el 15% y el 30% en distintos segmentos, así como pérdidas económicas que podrían superar los 300 millones de euros en determinadas zonas.

Desaceleración de las reservas en Málaga

Por otro lado, se observa una desaceleración significativa en las reservas a corto y medio plazo en Málaga, además de en el mercado nacional y en segmentos como el turismo urbano, al igual que en las escapadas de corta duración y en el turismo MICE.

Ante este escenario, CEHAT considera imprescindible no sólo restablecer el servicio en condiciones óptimas, sino también reforzar la inversión en infraestructuras ferroviarias para garantizar su resiliencia y capacidad de respuesta ante incidencias.

«España no puede permitirse que su principal sistema de movilidad turística funcione con estas incertidumbres. Es fundamental invertir en la mejora, modernización y ampliación de la red para asegurar un servicio fiable, competitivo y preparado para el futuro. Asimismo, es necesario adoptar medidas urgentes que contribuyan a contener el encarecimiento de los carburantes. Un incremento de costes puede provocar que muchas personas decidan no viajar y un descenso de la movilidad repercutiría en el conjunto de actividades económicas del destino, afectando al conjunto de la economía local, ya que el turismo genera un importante gasto en los destinos receptores», ha señalado Jorge Marichal, presidente de CEHAT.

CEHAT alerta del deterioro en la percepción del servicio ferroviario de alta velocidad, tradicionalmente valorado por su fiabilidad y eficiencia. Los retrasos, las incidencias recurrentes y la falta de información clara sobre la recuperación total del servicio están erosionando la confianza de los usuarios.

Esta pérdida de confianza puede tener consecuencias más allá del corto plazo, afectando al posicionamiento del transporte ferroviario como opción preferente para desplazamientos turísticos.

«La conectividad es un factor determinante en la toma de decisiones del viajero. Si a la incertidumbre ferroviaria se suma el encarecimiento de otros medios de transporte, se reduce notablemente la competitividad de nuestros destinos», ha añadido Marichal.