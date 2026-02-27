La mala gestión del ministro de Transportes, Óscar Puente, de las infraestructuras ferroviarias y de los aeropuertos ya está suponiendo grandes pérdidas para el sector del turismo en España. No obstante, se trata de una situación que está afectando principalmente a los hoteles de la Costa del Sol que ya están registrando unas pérdidas de 300 millones por esta situación porque todavía no se ha reanudado la alta velocidad hacia Málaga desde el accidente de Adamuz. Además, esta situación también está teniendo un efecto negativo en Barcelona.

Así, en Barcelona lo que más ha afectado ha sido la época en la que Adif redujo la velocidad, ya que los trenes tardaban en llegar, por ejemplo, desde Madrid a Barcelona hasta 5 horas, aunque ahora se ha reducido a 3 horas y 40 minutos, mientras que lo habitual era 2 horas y 30 minutos. En este caso, fuentes del sector ferroviario han indicado a OKDIARIO que «últimamente, los trenes que van desde Madrid con destino a Barcelona van algo más vacíos».

Por otro lado, los elevados precios de los billetes de avión durante la época de las reducciones de velocidad de Adif en los trenes no han contribuido al turismo. Asimismo, hay que recordar que el aumento del precio de las tasas de Aena ha causado que compañías como Ryanair hayan recortado rutas, muchas de ellas que se dirigían a Barcelona.

«Hubo muchas cancelaciones por la no accesibilidad ferroviaria y por el incremento a veces desproporcionado de las tarifas aéreas. Aunque, esta situación no ha afectado sólo al sur de España, sino que también a Barcelona. Hubo prácticamente una semana y media o dos semanas donde el AVE de Madrid a Barcelona tardaba más de 5 horas. Y no había prácticamente billetes de avión y los pocos billetes que había se encontraban a precios elevados», ha destacado el presidente de hoteles Meliá, Gabriel Escarrer, en la rueda de presentación de los resultados de la compañía.

En concreto, Aena prevé un crecimiento del tráfico de pasajeros del 1,3% en 2026, frente al aumento del 3,9% registrado el año pasado. «El bajo tráfico de turismo que prevé Aena del 1,3% para este año, ese crecimiento tan bajo, se debe a la retirada de muchas de las rutas que antes hacía Ryanair», ha asegurado Escarrer.

Las pérdidas de los hoteles de Málaga

Mientras que en el caso de Málaga, la alta velocidad entre la capital andaluza y Madrid sigue paralizada, y no se espera que vuelva hasta el 23 de marzo. El resultado de que este recorrido permanezca cerrado desde el accidente de Adamuz es que la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) ya ha mostrado su «inquietud» por la situación por el retraso en el restablecimiento total de la conexión de alta velocidad entre Málaga y el resto del país. Desde la asociación alertan de esta situación sumada al estado del litoral tras las borrascas «está produciendo una caída de la demanda que pueden llegar a arrastrar pérdidas superiores a 300 millones de euros para el sector de los hoteles».

Así lo ha dicho el presidente de Aehcos, José Luque, quien ha apuntado que «ya se están reportando caídas del 20% en la demanda y en algunos casos hasta el 30%», que afectan a los establecimientos de alojamiento turístico, «principalmente desde segmentos turísticos como el corporativo, la actividad congresual, la de grandes eventos y el turismo City-break o de escapadas cortas».

Desde Aehcos han indicado que «la irregularidad en el servicio, que ahora anuncia Adif a través de las operadoras de alta velocidad que permanecerá al menos hasta el 23 de marzo, casi a las puertas de la Semana Santa, pone en jaque las reservas de los hoteles nacionales y con cierta incidencia en la demanda internacional».

De igual forma, otra de las principales rutas en la que se recortaron los viajes de Ryanair al subir las tasas de Aena también fue Málaga.