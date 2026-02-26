Aena, el gestor aeroportuario, anunció este miércoles unos resultados récord y una subida del dividendo del 11,7% hasta 1,09 euros por acción; y dado que el Estado es su principal accionista con un 51% del capital, eso significa que el Gobierno de Pedro Sánchez recaudará unos 830 millones por este concepto. Algo que contrasta con la subida de tasas anunciada por la compañía para los próximos años.

Es decir, Aena subirá las tarifas que cobra a las aerolíneas por utilizar sus instalaciones un 6,44% este año. Lo cual engordará sus ingresos y sus beneficios, que utilizará para repartir un mayor dividendo tanto al Estado como a sus accionistas privados, que se llevarán los otros 800 millones de esta remuneración.

Como informó OKDIARIO, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ya ha disparado las tasas aeroportuarias de Aena más del 27,5% desde que llegó al Gobierno de Pedro Sánchez a finales de 2023.

Un portavoz de Aena sostiene que «no hay una correlación entre las tarifas aeroportuarias y los precios de los billetes de avión». Así, explica que, entre 2015 y 2024, las tarifas de Aena han experimentado una bajada nominal del 6,84%, mientras el IPC acumulado fue del 24,39%; es decir, durante este periodo, en términos reales, las tarifas han bajado el 31,2%. Por el contrario, los precios de los billetes y de los hoteles han subido en una proporción parecida a la inflación.

Este portavoz añade que la subida media son 43 céntimos, con aeropuertos que no llegan a 10 céntimos, y que estas tasas se utilizarán para pagar 13.000 millones de inversiones. Y concluye recordando que el beneficio de Aena ha subido todos los años cuando estaban las tasas congeladas.

Rechazo de los afectados

Sea como fuere, la subida de las tasas de Aena ha sentado muy mal a las aerolíneas y al sector turístico. En el primer caso, el Tribunal Supremo ha admitido a trámite dos recursos de Ryanair contra el aumento de las tarifas de 2022. Cabe recordar que la aerolínea irlandesa ha presionado con el cierre de bases en España y la reducción de vuelos en contra de dicho aumento.

En cuanto a la Mesa del Turismo, rechaza también la medida porque «supondría un encarecimiento directo del transporte aéreo y un impacto negativo sobre la competitividad del destino España en un mercado internacional cada vez más exigente».

Este mismo miércoles se le declaró otro incendio al preisdente de Aena, el socialista Maurici Lucena, por rebatir las críticas de las aerolíneas a esta subida de tasas. Así, la patronal del sector, ALA, ha emitido un comunicado en el que considera «muy grave y desafortunada la afirmación realizada por el Presidente de Aena en la que se sugiere que las compañías quieren “infraestructuras baratas para ganar más comprometiendo la seguridad”».

«La seguridad aérea no es negociable y constituye la prioridad absoluta de las compañías aéreas, por encima de cualquier otra consideración. Por ello, desde ALA consideramos una irresponsabilidad del Presidente de Aena asociar nuestra petición de bajada tarifaria con la seguridad, lo que consideramos una frivolidad absolutamente impropia de alguien en su posición».