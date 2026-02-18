El Consejo de Administración de Aena acaba de aprobar la propuesta del Tercer Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III) para el periodo 2027-2031, que incluye una inversión total de 12.888 millones de euros, de los que 9.991 millones se corresponden con inversión regulada y, por tanto, se recogen en el DORA 2027-2031. Este plan, que tanto se ha remitido ya a la Aviación Civil y a la CNMC, busca blindar la seguridad y capacidad de los aeropuertos españoles para gestionar una previsión de 1.690 millones de pasajeros en los próximos cinco años.

Por otro, Aena también ha propuesto un incremento medio anual de la tarifa de 0,43 euros por pasajero, «lo que mantiene las tarifas de Aena en niveles muy competitivos y permitirá que la compañía siga siendo altamente eficiente». Estos 0,43 céntimos se ajustarán en función del tamaño del aeropuerto, es decir, serán inferiores en el caso de los aeropuertos medianos y pequeños, porque las tarifas de los aeropuertos de Aena son diferentes en función del tamaño.

El Consejo de Administración de Aena aprobó este martes, en una reunión extraordinaria, la propuesta de Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) para el periodo 2027-2031.

Así, la compañía plantea un gran ciclo inversor, con el objetivo es «dotar a los aeropuertos de la capacidad necesaria para atender la demanda de tráfico futura, para garantizar que se cumplen los más elevados requisitos de seguridad y mantenimiento y los mejores índices de calidad para pasajeros y aerolíneas y sostenibilidad para el medioambiente, a la vez que se mantienen tarifas competitivas».

La inversión total para el quinquenio propuesta por Aena es de 12.888 millones de euros, de los que 9.991 millones se corresponden con inversión regulada y, por tanto, se recogen en el DORA 2027-2031.

Una vez aprobada la propuesta definitiva del DORA 2027-2031 por el Consejo de Administración de Aena, el documento será remitido a la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Se convocarán, asimismo, los Comités de Coordinación Aeroportuaria de las comunidades autónomas. Además, el Consejo de Ministros debe aprobar el documento final, como máximo, en septiembre de este año.

Se espera en Aena un tráfico de 1.690 pasajeros

Según el escenario de tráfico propuesto en el DORA 2027-2031, en línea con las previsiones de organismos internacionales como ACI o EUROCONTROL, y una vez aplicados por Aena los condicionantes de capacidad, el tráfico de pasajeros se estima que alcance los 1.690 millones en el período 2027-2031.

Aena asegura que «la gran inversión llevada a cabo en la década 2000-2010 ha permitido afrontar hasta ahora crecimientos por encima de la media europea con calidad y sin incidencias operativas, lo que permitió salir sin obstáculos de la crisis de la COVID o remontar tras la crisis económica de 2008-2012».

De esta forma, desde Aena se explica que «con el fin de que los aeropuertos no supongan nunca un obstáculo para la movilidad y el progreso en los distintos ciclos económicos, durante el periodo 2027-2031 se llevarán a cabo importantes actuaciones que permitirán:

«Esta propuesta es la muestra del firme compromiso de Aena con los pasajeros y las aerolíneas en un entorno de infraestructuras fuertemente tensionadas», explica el presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena.

Aena asegura que las inversiones que establece la propuesta se basan en la convicción de que «cada aeropuerto cuenta» y, por tanto, es indispensable que esté bien equipado.

Por eso, cada infraestructura recibirá las inversiones relacionadas con normativa, mantenimiento, seguridad física y operacional, TIC, sostenibilidad, calidad, etc.